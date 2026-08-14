Водія Червоного Хреста мобілізували під час евакуації людей з Херсона (відео)

14 серпня поліцейські поблизу села Шевченково в Миколаївській області зупинили евакуаційний автомобіль і доставили водія до територіального центру комплектування в Миколаєві.

У цей момент у салоні автомобіля Херсонського обласного загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України перебували дві сім’ї, яких вивозили з Херсона, повідомляє місцеве видання "Вгору".

За словами командира загону Миколи Тараненка, людей евакуювали з небезпечного району міста, що особливо страждає від ворожих артилерійських обстрілів.

"Одна сім’я, яка постраждала від російської агресії: мати загинула, у чоловіка — висока ампутація нижніх кінцівок, син, три роки, та бабуся. Друга сім’я — двоє людей (жінка, хвора на рак, та її син). Їх треба було доправити до Київської області", — написав він у Facebook.

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Спочатку їх вивезли з проспекту Текстильників та вулиці Пилипа Орлика, а потім мали доправити до Умані на пункт передачі.

Біля Шевченкового поліцейські Баштанського райвідділу поліції Миколаївської області зупинили автомобіль на мобільному блокпості для перевірки документів.

"Документи були в порядку, але у поліцейських було інше завдання. Співробітник поліції запідозрив у нашого водія стан алкогольного сп’яніння ("Щось у вас обличчя бліде, ви щось вживали?") і запропонував проїхати з ними на здачу аналізу крові на наркотики та алкоголь. Законно? Начебто. Так. Але фактично вивезли на збірний пункт для проходження ВВК", — продовжив свою розповідь Тараненко, підкресливши, що людей, яких віз водій, просто кинули.

Потім їх евакуював інший екіпаж, але було втрачено чотири години.

Він наголосив, що загалом у нього в загоні було чотири водії для евакуації людей, але тепер залишилося троє, оскільки четвертого "фактично викрали".

"Ми знімаємо евакуації, бо не буде кому працювати. Ми не можемо не зупинятися на вимогу поліцейських, але й не можемо залишитися без водіїв у разі їхньої мобілізації", — сказав Тараненко журналістам.

Після інциденту з водієм Микола Іванович звернувся до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області, а той йому сказав, що таких випадків уже сотні.

За його словами, згодом стало відомо, що водія Олександра Басараба доставили до збірного центру ТЦК у Миколаєві.

Тараненко повідомив, що потім зателефонував на номер 102. На місце прибула слідчо-оперативна група, а він написав заяву про зникнення людини. За його словами, у поліції прийняли заяву та повідомили, що перевірять обставини події.

У Баштанському районному ТЦК та СП журналістці видання "Вгору" підтвердили, що Олександра Басараба затримала поліція, а представники Баштанського ТЦК та СП доставили його до обласного центру мобілізації в Миколаєві.

Реакція поліції Миколаївської області

Після резонансу, викликаного ситуацією з мобілізацією водія евакуаційного автомобіля Червоного Хреста, в обласному управлінні поліції відреагували та зробили заяву.

Повідомляється, що правоохоронці дізналися про те, що сталося, під час моніторингу соціальних мереж. Інцидент стався на автодорозі "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ" поблизу селища Шевченково.

"Під час перевірки документів водія було встановлено, що він не має бронювання та підлягає мобілізації, у зв’язку з чим чоловіка згодом доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Крім того, на місце прибув інший водій, який доставив групу людей до потрібного місця", — йдеться у публікації.

У відомстві розпочато службове розслідування, в ході якого буде встановлено, чи були дії поліцейського правомірними.

Нагадаємо, напередодні керівника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали під час отримання чергової частини хабара.

Також повідомлялося, що представника Лубінця почали переслідувати після викриття порушень у ТЦК.