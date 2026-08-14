Водителя Красного Креста мобилизовали во время эвакуации людей из Херсона (видео)

14 августа полицейские возле села Шевченково Николаевской области остановили эвакуационный автомобиль и увезли водителя в территориальный центр комплектования в Николаеве.

В этот момент в салоне машины Херсонского областного отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины были две семьи, которых вывозили из Херсона, сообщает местное издание "Вгору".

По словам командира отряда Николая Тараненко, людей вывозили из опасного района города, который особенно страдает от вражеских артиллерийских атак.

"Одна семья, которая пострадала от российской агрессии: мать погибла, у мужчины высокая ампутация нижних конечностей, сын, три года, и бабушка. Вторая семья — два человека (женщина онкобольная и ее сын). Везти надо было в Киевскую область", — написал он в Facebook.

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Сначала их вывезли с проспекта Текстильщиков и улицы Пилипа Орлика, а затем должны были доправить до Умани на точку передачи.

Возле Шевченково машину остановили на мобильном блок-посту полицейские Баштанского райотдела полиции Николаевской области для проверки документов.

"Документы были в порядке, но у полицейских было другое задание. Сотрудник полиции заподозрил у нашего водителя состояние алкогольного опьянения ("Что-то у вас лицо бледное, Вы что-то употребляли?") и предложил проехать с ними на сдачу анализа крови на наркотики и алкоголь. Законно? Вроде. Да. Но по факту вывезли на сборный пункт для прохождения ВВК", — продолжил свой рассказ Тараненко, подчеркнув, что людей, которых вез водитель, просто бросили.

Их потом эвакуировал другой экипаж, но было потеряно четыре часа.

Он подчеркнул, что всего у него — четыре водителя для эвакуации людей, но теперь осталось трое, поскольку четвертого "фактически похитили".

"Мы снимаем эвакуации, потому что некому будет работать. Мы не можем не останавливаться по требованию полицейских, но и не можем остаться без водителей в случае их мобилизации", — сказал Тараненко журналистам.

После случая с водителем Николай Иванович обратился к представителю Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Николаевской области, а тот ему сказал, что подобных дел уже сотни.

По его словам, впоследствии стало известно, что водитель Александр Басараб был доставлен в сборный центр ТЦК в Николаеве.

Тараненко сообщил, что затем обратился на линию 102. На место приехала следственно-оперативная группа, а он написал заявление об исчезновении человека. По его словам, в полиции заявление приняли и сообщили, что проверят обстоятельства произошедшего.

В Баштанском районном ТЦК и СП журналистке "Вгору" подтвердили, что Александр Басараб был задержан полицией и доставлен представителями Баштанского ТЦК и СП в областной центр мобилизации в Николаеве.

Реакция полиции Николаевской области

После резонанса, вызванного ситуацией с мобилизацией водителя эвакуационного автомобиля Красного Креста в областном управлении полиции отреагировали и сделали заявление.

Сообщается, что о случившемся правоохранители узнали во время мониторинга соцсетей. Инцидент произошел на автодороге "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" вблизи поселка Шевченково.

"Во время проверки документов водителя было установлено, что у него нет бронирования и подлежит мобилизации, в связи с чем мужчину в дальнейшем доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Кроме этого, на место прибыл другой водитель, доставивший группу людей в нужную локацию", — говорится в публикации.

В ведомстве инициировало служебное расследование, в ходе которого установят, правомерными ли были действия полицейского.

Напомним, накануне начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали во время получения очередной части взятки.

Также сообщалось, что представителя Лубинца начали преследовать после разоблачения нарушений в ТЦК.