$15 тысяч за уклонение от мобилизации: начальника Николаевского ТЦК задержали за взятку

Начальника Николаевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали во время получения очередной части взятки. В целом правоохранители зафиксировали получение должностным лицом 15 тысяч долларов за помощь военнообязанным в уклонении от мобилизационных мероприятий.

Как написал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на своей странице в Telegram, сегодня чиновника задержали непосредственно во время получения 10 тысяч долларов.

По данным следствия, эти средства начальник Николаевского областного ТЦК и СП должен был получить за содействие трем военнообязанным. В частности, речь шла о неприменении к ним мобилизационных мер, снятии с розыска в информационной системе "Оберег" и создании возможности для дальнейшего беспрепятственного бронирования по месту работы.

В то же время правоохранители ранее зафиксировали ещё один случай получения должностным лицом неправомерной выгоды. Речь идет о 5 тысячах долларов, которые он должен был получить за то, чтобы не допустить направления уже мобилизованного мужчины в воинскую часть и организовать его возвращение для повторного прохождения военно-медицинской комиссии.

Відео дня

Начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении взятки. Фото: Руслан Кравченко/Facebook Начальника Николаевского областного ТЦК задержали при получении взятки. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Таким образом, в рамках уголовного производства следователи установили, что должностное лицо получило в общей сложности 15 тысяч долларов неправомерной выгоды.

На данный момент известно, что начальник областного ТЦК был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время правоохранительные органы проводят обыски по месту его службы и проживания, а также осуществляют другие неотложные следственные действия.

По факту получения неправомерной выгоды готовится уведомление о подозрении. Прокуратура также планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и его отстранении от занимаемой должности.

На данный момент в Николаевском областном ТЦК и СП публично не отреагировали на задержание своего руководителя и выдвинутые в его отношении подозрения.

Напомним, что ранее НАБУ и САП раскрыли схему, в рамках которой бывший командир военного городка во Львове и начальник одного из управлений Военной службы правопорядка ВСУ оценили свои услуги в 2,2 млн долларов. За эти средства чиновник должен был обеспечить застройщику разрешение на строительство многоквартирного дома на территории военного городка, а также, по данным следствия, планировал получить недвижимость стоимостью более 4 млн гривен.

Также в мае Фокус сообщал, что СБУ задержала исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного ТЦК и СП, который, по данным следствия, систематически вымогал деньги у предпринимателя за то, чтобы его сотрудников не мобилизовали. Чиновник также обещал обезопасить их от проверок ТЦК и правоохранительных органов, а задержали его во время получения очередной суммы взятки.