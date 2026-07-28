Чиновника ВСУ поймали на взятке $2 миллиона: что еще он требовал за свои услуги

В $2,2 миллиона оценил свои услуги на данный момент уже бывший командир военного городка во Львове и начальник одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ за то, что обеспечит застройщику разрешение на возведение многоквартирного жилого дома на территории этого городка.

Схему, которая имела место еще несколько лет назад, раскрыли Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, опубликовав детали расследования.

По данным следствия, в марте 2021 года чиновник ВСУ сделал застройщику "заманчивое предложение", а к реализации плана привлек сообщников. Услуги, как уже говорилось выше, он оценил в $2,2 миллиона, а также дополнительно хотел получить объекты недвижимости на сумму более 4 миллиона гривен.

Из этой суммы $1,5 миллиона предназначались непосредственно ему. Часть этих средств он планировал передать членам Кабинета министров Украины за согласование договора совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью.

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Еще $700 тысяч должны были разделить между собой соучастники преступления — бывший адвокат и другой застройщик.

Детективы зафиксировали передачу в период с марта 2021 по июль 2023 взятки наличными на общую сумму $2 миллиона, а также недвижимости на 4 миллиона гривен.

Во время обыска были найдены крупные суммы денег в иностранной валюте Фото: НАБУ

В рамках уголовного производства о подозрении сообщено всем ключевым участникам махинации. Так, чиновнику ВСУ вменяют ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере). Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Застройщик будет отвечать по статье ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды), а соучастникам объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины (пособничество в получении взятки).

Расследование продолжается, и детективы устанавливают круг лиц, которые также могут быть причастны к преступлению.

Ни НАБУ, ни САП имен подозреваемых не называют, но, как пишет Центр противодействия коррупции, двое из них — это якобы чиновник ВСУ Николай Бобик и застройщик из Тернополя Юрий Курило.

Напомним, в СБС разоблачили чиновника на крупной взятке.

Также сообщалось, что мэра города в Одесской области задержали на взятке в $35 тысяч.