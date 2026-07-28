Посадовця ЗСУ спіймали на хабарі у розмірі $2 мільйони: що ще він вимагав за свої послуги

У 2,2 мільйона доларів оцінив свої послуги на даний момент уже колишній командир військового містечка у Львові та начальник одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ за те, що забезпечить забудовнику дозвіл на зведення багатоквартирного житлового будинку на території цього містечка.

Схему, яка діяла ще кілька років тому, викрили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, опублікувавши подробиці розслідування.

За даними слідства, у березні 2021 року посадовець ЗСУ зробив забудовнику "привабливу пропозицію", а до реалізації плану залучив спільників. Послуги, як уже зазначалося вище, він оцінив у $2,2 мільйона, а також додатково хотів отримати об’єкти нерухомості на суму понад 4 мільйони гривень.

З цієї суми $1,5 мільйона призначалися безпосередньо йому. Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету міністрів України за узгодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною.

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Ще $700 тисяч мали розділити між собою співучасники злочину — колишній адвокат та інший забудовник.

Детективи зафіксували, що в період з березня 2021 року по липень 2023 року було передано хабарі готівкою на загальну суму $2 мільйони, а також нерухомість на суму 4 мільйони гривень.

Під час обшуку було виявлено значні суми грошей в іноземній валюті Фото: НАБУ

У рамках кримінального провадження про підозру повідомлено всіх ключових учасників махінації. Так, посадовцю ВСУ інкримінують ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою в особливо великому розмірі). Йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Забудовник відповідатиме за частиною 4 статті 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди), а співучасникам оголошено про підозру за частиною 5 статті 27, ч. 4 ст. 368 КК України (пособництво в отриманні хабара).

Розслідування триває, і детективи встановлюють коло осіб, які також можуть бути причетні до злочину.

Ні НАБУ, ні САП не називають імен підозрюваних, але, як пише Центр протидії корупції, двоє з них — це нібито посадовець ЗСУ Микола Бобик та забудовник із Тернополя Юрій Курило.

Нагадаємо, що в СБС викрили чиновника у отриманні великого хабара.

Також повідомлялося, що мера міста в Одеській області затримали за отримання хабара у розмірі 35 тисяч доларів.