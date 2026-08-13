$15 тисяч за уникнення мобілізації: начальника Миколаївського ТЦК затримали через хабар

Начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали під час отримання чергової частини хабаря. Загалом правоохоронці задокументували одержання посадовцем 15 тисяч доларів за допомогу військовозобов’язаним уникнути мобілізаційних заходів.

Як написав генеральний прокурор України Руслан Кравченко на своїй сторінці у Telegram, сьогодні посадовця затримали безпосередньо під час отримання 10 тисяч доларів.

За даними слідства, ці кошти начальник Миколаївського обласного ТЦК та СП мав отримати за сприяння трьом військовозобов’язаним. Зокрема, йшлося про невжиття щодо них мобілізаційних заходів, зняття з розшуку в інформаційній системі "Оберіг" та створення можливості для подальшого безперешкодного бронювання за місцем роботи.

Водночас правоохоронці раніше задокументували ще один епізод отримання посадовцем неправомірної вигоди. Йдеться про 5 тисяч доларів, які він мав отримати за те, щоб не допустити направлення вже мобілізованого чоловіка до військової частини та організувати його повернення для повторного проходження військово-лікарської комісії.

Відео дня

Начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання хабаря. Фото: Руслан Кравченко/Facebook Начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання хабаря. Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Таким чином, у межах кримінального провадження слідчі зафіксували отримання посадовцем загалом 15 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Наразі відомо, що начальника обласного ТЦК затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцем його служби та проживання, а також здійснюють інші невідкладні слідчі дії.

За фактом одержання неправомірної вигоди готується повідомлення про підозру. Прокуратура також планує звернутися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його відсторонення від займаної посади.

Наразі у Миколаївському обласному ТЦК та СП публічно не відреагували на затримання свого керівника та висунуті щодо нього підозри.

Нагадаємо, що до цього НАБУ та САП викрили схему, в межах якої вже колишній командир військового містечка у Львові та начальник одного з управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ оцінив свої послуги у $2,2 млн. За ці кошти посадовець мав забезпечити забудовнику дозвіл на будівництво багатоквартирного будинку на території військового містечка, а також, за даними слідства, планував отримати нерухомість вартістю понад 4 млн гривень.

Також у травні Фокус писав, що СБУ затримала виконувача обов’язків керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який, за даними слідства, систематично вимагав гроші у підприємця за те, щоб його працівників не мобілізували. Посадовець також обіцяв убезпечити їх від перевірок ТЦК і правоохоронців, а затримали його під час отримання чергової суми хабаря.