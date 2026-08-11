"Неудобные факты": представителя Лубинца начали преследовать после разоблачения нарушений в ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его представителя начали преследовать после того, как он раскрыл ряд нарушений со стороны ТЦК и СП.

Представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков ранее выявил факты многочисленных нарушений со стороны сотрудников ТЦК и СП, после чего оказался под давлением. Об этом Лубинец рассказал вечером 10 августа на своей странице в Facebook.

"Я ранее рассказывал, как мой представитель в Закарпатской области Андрей Крючков выявил многочисленные нарушения со стороны сотрудников ТЦК и СП. Но, похоже, эти факты оказались для кого-то слишком неудобными. Вместо должной реакции на выявленные нарушения под давлением оказался тот, кто о них заговорил", — сообщил омбудсмен.

Лубинец отметил, что получил информацию о том, что против Крючкова намерены сфабриковать уголовное дело. По его данным, за этим якобы стоит глава ОТЦК и СП.

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"Я получил информацию о намерении руководителя ОТЦК и СП сфабриковать против Андрея Крючкова уголовное дело — якобы за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других воинских формирований", — рассказал Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что в таких действиях он усматривает признаки вмешательства в работу Уполномоченного и его представителя с целью воспрепятствовать исполнению служебных обязанностей. Такие действия наказываются в соответствии со статьей 344 Уголовного кодекса Украины.

Чиновник также напомнил о многочисленных вопиющих случаях нарушений в ТЦК, подчеркнув, что Силам обороны Украины вредят не те, кто их разоблачает, а те, кто отправляет в ряды военных людей, неспособных выполнять служебные обязанности по состоянию здоровья. Лубинец пообещал, что расследование возможных нарушений во время мобилизации будет продолжаться, несмотря на попытки подобных препятствий процессу.

"Мы не прекратим свою работу только потому, что кому-то неудобно слышать правду. Наоборот — о каждом таком случае будем говорить ещё громче и требовать ответственности", — подчеркнул омбудсмен.

Напомним, 8 августа Лубинец рассказал, как районный ТЦК в Берегово на Закарпатье лишал мужчин законных отсрочек.

7 августа Лубинец заявил, что Одесская область уже заняла первое место в Украине по количеству жалоб на возможные незаконные действия сотрудников ТЦК и СП.