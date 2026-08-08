13 мужчин уже освободили из ТЦК: Лубинец раскрыл схему незаконного лишения отсрочек

Районный ТЦК в Берегово на Закарпатье лишал мужчин законных отсрочек. Сотни военнообязанных со всей страны оказались в "военкомате" в качестве заложников, подчеркнул омбудсмен.

Представитель уполномоченного по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков зафиксировал массовые нарушения в ходе мониторингового визита в Береговский РТЦК и СП. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что сотни военнообязанных граждан с действующими отсрочками со всей Украины фактически оказались в положении заложников, ведь их незаконно удерживали и не выпускали с территории РТЦК и СП, а правовые гарантии просто аннулировали без каких-либо оснований.

Нарушения в ТЦК: как действовала схема

Искусственное лишение свободы : гражданам с действительными документами препятствовали выходу с территории ТЦК, ограничивая их свободу передвижения.

: гражданам с действительными документами препятствовали выходу с территории ТЦК, ограничивая их свободу передвижения. Массовая фальсификация данных : действующие отсрочки отменялись, а в отдельных случаях даже без заседаний соответствующих комиссий и без оформления протоколов. В государственную информационную систему руководитель РТЦК и СП вносил заведомо ложную информацию.

: действующие отсрочки отменялись, а в отдельных случаях даже без заседаний соответствующих комиссий и без оформления протоколов. В государственную информационную систему руководитель РТЦК и СП вносил заведомо ложную информацию. Фиктивные документы: должностные лица составляли поддельные рапорты, которые становились "основанием" для лишения граждан их прав.

Відео дня

Кроме того, на сборном пункте представитель омбудсмена обнаружил неудовлетворительное санитарное состояние туалетов, нехватку питьевой воды, отсутствие белья, одеял, средств гигиены и наличие только "летнего" душа.

В ТЦК в Берегово Фото: из открытых источников

Как отметил Дмитрий Лубинец, в течение июля Андрей Крючков добился освобождения 11 человек, которых незаконно удерживали в этом РТЦК и СП, а во время мониторингового визита способствовал немедленному освобождению еще двух граждан.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что действия руководства ТЦК имеют явные признаки преступлений по статьям 146 (незаконное лишение свободы), 362 (несанкционированные действия с информацией), 366 (служебный подлог) и 426-1 (превышение полномочий) УК Украины.

Дмитрий Лубинец сообщил, что уже направил материалы в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований и проведения расследования.

На момент публикации материала ни Береговский РТЦК и СП, ни Закарпатский ОТЦК и СП не прокомментировали информацию, обнародованную уполномоченным по правам человека.

Напомним, ранее Лубинец сообщал, что лидером по количеству жалоб на ТЦК является Одесская область.

Адвокат Полина Марченко рассказала, что к адвокатам, приходящим в территориальные центры призыва для защиты своих клиентов, могут применять физическую силу. А из-за риска мобилизации многие адвокаты-мужчины вообще перестали посещать ТЦК.