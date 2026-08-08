13 чоловіків уже звільнили з ТЦК: Лубінець розкрив схему незаконного позбавлення відстрочок
Районний ТЦК у Береговому на Закарпатті позбавляв законних відстрочок чоловіків. Сотні військовозобов'язаних з усієї країни опинилися у "військкоматі" у якості заручників, наголосив омбудсмен.
Представник уповноваженого з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков зафіксував масові порушення під час моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Він наголосив, що сотні військовозобов'язаних громадян з чинними відстрочками з усієї України фактично опинилися в статусі заручників, адже їх незаконно утримували та не випускали з території РТЦК та СП, а правові гарантії просто анульовували без жодних підстав.
Порушення у ТЦК: як працювала схема
- Штучне позбавлення свободи: громадянам із дійсними документами блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню.
- Масова фальсифікація даних: чинні відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК та СП вносив завідомо неправдиву інформацію.
- Фіктивні документи: посадовці виготовляли фейкові рапорти, які ставали "підставою" для позбавлення громадян їхніх прав.
До того ж на збірному пункті представник омбудсмена виявив незадовільний санітарний стан вбиралень, брак питної води, відсутність білизни, ковдр, засобів гігієни та лише літній душ.
Як зазначив Дмитро Лубінець, протягом липня Андрій Крючков домігся звільнення 11 осіб, яких протиправно утримували в цьому РТЦК та СП, а під час моніторингового візиту сприяв негайному звільненню ще двох громадян.
Уповноважений з прав людини наголосив, що дії керівництва ТЦК мають чіткі ознаки злочинів за статтями 146 (незаконне позбавлення волі), 362 (несанкціоновані дії з інформацією), 366 (службове підроблення) та 426-1 (перевищення владою) КК України.
Дмитро Лубінець повідомив, що вже направив матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону для внесення відомостей до ЄРДР та розслідування.
На момент виходу матеріалу ані Берегівський РТЦК та СП, ані Закарпатський ОТЦК та СП інформацію, оприлюднену уповноваженим з прав людини не коментували.
Нагадаємо, раніше Лубінець повідомляв, що лідером скарг на ТЦК є Одещина.
Адвокатка Поліна Марченко розповідала, що до адвокатів, які приходять до територіальних центрів комплектування захищати своїх клієнтів, можуть застосовувати фізичну силу. А через ризик мобілізації багато адвокатів-чоловіків взагалі перестали відвідувати ТЦК.