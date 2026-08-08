13 чоловіків уже звільнили з ТЦК: Лубінець розкрив схему незаконного позбавлення відстрочок

Районний ТЦК у Береговому на Закарпатті позбавляв законних відстрочок чоловіків. Сотні військовозобов'язаних з усієї країни опинилися у "військкоматі" у якості заручників, наголосив омбудсмен.

Представник уповноваженого з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков зафіксував масові порушення під час моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що сотні військовозобов'язаних громадян з чинними відстрочками з усієї України фактично опинилися в статусі заручників, адже їх незаконно утримували та не випускали з території РТЦК та СП, а правові гарантії просто анульовували без жодних підстав.

Порушення у ТЦК: як працювала схема

Штучне позбавлення свободи : громадянам із дійсними документами блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню.

: громадянам із дійсними документами блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню. Масова фальсифікація даних : чинні відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК та СП вносив завідомо неправдиву інформацію.

: чинні відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК та СП вносив завідомо неправдиву інформацію. Фіктивні документи: посадовці виготовляли фейкові рапорти, які ставали "підставою" для позбавлення громадян їхніх прав.

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До того ж на збірному пункті представник омбудсмена виявив незадовільний санітарний стан вбиралень, брак питної води, відсутність білизни, ковдр, засобів гігієни та лише літній душ.

У ТЦК в Береговому Фото: з відкритих джерел

Як зазначив Дмитро Лубінець, протягом липня Андрій Крючков домігся звільнення 11 осіб, яких протиправно утримували в цьому РТЦК та СП, а під час моніторингового візиту сприяв негайному звільненню ще двох громадян.

Уповноважений з прав людини наголосив, що дії керівництва ТЦК мають чіткі ознаки злочинів за статтями 146 (незаконне позбавлення волі), 362 (несанкціоновані дії з інформацією), 366 (службове підроблення) та 426-1 (перевищення владою) КК України.

Дмитро Лубінець повідомив, що вже направив матеріали до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону для внесення відомостей до ЄРДР та розслідування.

На момент виходу матеріалу ані Берегівський РТЦК та СП, ані Закарпатський ОТЦК та СП інформацію, оприлюднену уповноваженим з прав людини не коментували.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомляв, що лідером скарг на ТЦК є Одещина.

Адвокатка Поліна Марченко розповідала, що до адвокатів, які приходять до територіальних центрів комплектування захищати своїх клієнтів, можуть застосовувати фізичну силу. А через ризик мобілізації багато адвокатів-чоловіків взагалі перестали відвідувати ТЦК.