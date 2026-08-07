Одещина — лідер за скаргами на ТЦК: Лубінець висловився щодо нападу на хлопця в таксі (відео)

Після резонансного відео з 19-річним хлопцем в Одесі, якого під час мобілізаційних заходів, ймовірно, облили сльозогінним газом та силоміць виштовхнули з таксі, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виступив із жорсткою заявою. Омбудсман наголосив, що цей випадок не є поодиноким, а Одеська область вже стала першою в Україні за кількістю скарг на можливі незаконні дії працівників ТЦК та СП.

На своїй сторінці в Telegram він прокоментував інцидент із 19-річним хлопцем в Одесі та заявив, що ситуація в регіоні свідчить про серйозну кризу довіри до мобілізаційної системи.

На його думку, історія з хлопцем лише вкотре привернула увагу до проблем, які накопичувалися не один рік. Він вважає, що численні порушення під час мобілізаційних заходів тривалий час залишалися без належної реакції. В результаті, все це створило відчуття безкарності та підірвало довіру людей до державних інституцій.

Ба більше, за словами Лубінця, саме Одещина нині має найбільшу кількість звернень до Офісу омбудсмана щодо можливих неправомірних дій працівників ТЦК та СП. Так, лише з початку 2026 року від мешканців області вже надійшло 453 звернення — це найвищий показник серед усіх регіонів країни.

Відео дня

Як приклад він навів кілька гучних випадків, які останнім часом набули широкого розголосу. Насамперед — відео з 19-річним хлопцем, якого, за попередніми даними, чоловіки у військовій формі облили сльозогінним газом та ногами виштовхнули з таксі.

Крім цього, омбудсман згадав історію чоловіка, якого силоміць затримували просто посеред вулиці, після чого він опинився в реанімації, а також випадок із чоловіком з інвалідністю II групи, якого без законних підстав залишили військовозобов'язаним у реєстрі "Оберіг". Відновити свої права він зміг лише через суд.

Та все ж ці історії лише невелика частина того, що стало відомо суспільству. За словами посадовця, чимало можливих порушень так і не набувають розголосу, адже не потрапляють на камери чи не мають свідків.

Також омбудсман згадав нещодавній випадок в Одесі, коли цивільний відкрив стрілянину по працівниках ТЦК.

"Це абсолютно неприпустимо. Але водночас це тривожний і страшний сигнал: суспільна напруга досягла небезпечної межі, коли силове свавілля породжує хаос та неконтрольовану агресію у відповідь", — написав він.

Повертаючись до історії із 19-річним хлопцем, Лубінець заявив, що під час проведення мобілізаційних заходів має бути заборонено приховувати обличчя, використовувати балаклави та діяти без розпізнавальних знаків. На його переконання, мобілізація є необхідною умовою оборони країни, однак вона не повинна супроводжуватися насильством, залякуванням чи приниженням людської гідності.

На завершення омбудсман підкреслив, що ситуація потребує не окремих рішень, а системних змін.

Що відомо про напад чоловіків у військовій формі на хлопця в таксі

Варто зазначити, що напередодні в одеських Telegram-каналах поширили відео, на якому, як стверджується, під час перевірки документів чоловіки у військовій формі застосували сльозогінний газ до 19-річного хлопця та його дівчини, які перебували в таксі. На записі видно, як молодик просить не бити його, говорить, що йому 19 років, а також пояснює, що залишив документи й телефон удома та просить дозволити йому забрати їх. Після цього хлопця силоміць витягують з автомобіля, застосовуючи фізичну силу.

Водночас в Одеському обласному ТЦК та СП у коментар виданню "ТСН" заявили, що, за результатами попередньої перевірки, їхні військовослужбовці не причетні до цього інциденту. У пресслужбі центру комплектування повідомили, що особу чоловіка у військовій формі та балаклаві, який потрапив на відео, наразі не встановлено. Через це було призначено службову перевірку, після завершення якої обіцяють надати остаточні висновки.

Раніше Лубінець розповідав, що на Полтавщині перевіряють обставини мобілізації чоловіка, який, за словами його матері, був виключений з військового обліку, переніс інсульт і мав низку важких хронічних захворювань, однак попри це був визнаний придатним до служби.

Також Фокус писав, що у Смілі на Черкащині в мережі з'явилося відео, на якому чоловіки у військовій формі, яких авторка назвала працівниками ТЦК, нібито проникли на територію приватного будинку. Після розголосу в Черкаському обласному ТЦК повідомили, що розпочали службову перевірку цього інциденту.