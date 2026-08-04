Переніс інсульт, але "придатний": на Полтавщині могли незаконно мобілізувати чоловіка, — Лубінець

На Полтавщині перевірять обставини мобілізації чоловіка, який, за словами його матері, переніс інсульт, мав важкі хронічні захворювання та був виключений з військового обліку. Омбудсмен Дмитро Лубінець вимагає з'ясувати, на яких підставах чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували.

Про цей випадок повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram. Ба більше, його представники вже розпочали перевірку та звернулися із запитом до Міністерства оборони.

Зокрема, історію, про яку він розповів у своєму дописі, розглянули під час засідання Тимчасової слідчої комісії, яка на той момент вивчала питання дотримання прав людини у діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавської області. Саме там до членів комісії звернулася мати мобілізованого чоловіка.

Жінка розповіла, що її син працював біля власного будинку — косив траву, коли до нього підійшли представники ТЦК та СП. За її словами, під час спілкування вони застосували до чоловіка фізичну силу, після чого доставили його до центру комплектування та мобілізували.

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Крім того, мати стверджує, що її син не мав підлягати призову, оскільки він був офіційно виключений з військового обліку, а також мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, чоловік переніс інсульт, страждав на серцево-судинні захворювання та мав інші хронічні діагнози, які омбудсмен вирішив не оприлюднювати з етичних міркувань.

Попри це, як зазначає Лубінець, військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження військової служби.

Окрім усних пояснень, жінка надала документи, які підтверджують, що її сина раніше виключили з військового обліку. Вона також заявила, що відповідний статус відображався у застосунку "Резерв+".

Після звернення матері представник омбудсмена у Полтавській області Владислав Носенко взяв ситуацію під особистий контроль. Водночас представник Уповноваженого у секторі безпеки й оборони Юрій Ковбаса направив офіційний запит до Міністерства оборони.

У своєму дописі Лубінецьнаписав, що очікує від оборонного відомства офіційних роз'яснень і документів, які мають підтвердити, на яких підставах чоловік проходив військово-лікарську комісію, чому змінився його статус щодо військового обліку, чи законним був призов під час мобілізації та чи дійсно він наразі проходить військову службу.

Також омбудсмен наголосив, що кожен подібний випадок повинен отримувати неупереджену правову оцінку. За його словами, будь-які практики примусової мобілізації із можливими порушеннями прав людини не можуть існувати в державі, яка декларує верховенство права.

"Практика так званої "бусифікації", яка сформувалася ще за часів попереднього керівництва МОУ, має бути остаточно припинена. Їй не місце у правовій державі, де найвищою цінністю є людина, її життя, гідність і права. Саме тому необхідно остаточно відмовитися від практик минулого", — додав він.

Раніше Дмитро Лубінець розповідав, що право на оскарження рішення військово-лікарської комісії в Україні існує, однак після мобілізації скористатися ним на практиці майже неможливо. За його словами, через прогалини в законодавстві люди із серйозними захворюваннями можуть опинятися на службі, а після самовільного залишення частини вже не мають можливості пройти повторну ВЛК без ризику затримання.

Також Фокус писав, що група народних депутатів зареєструвала законопроєкт №15459, який пропонує змінити правила роботи ТЦК та проведення мобілізаційних заходів. Документ, зокрема, передбачає обов'язкове використання бодікамер і відеофіксації, а також заборону військовослужбовцям ТЦК закривати обличчя, застосовувати силу, погрожувати чи проводити мобілізаційні заходи без увімкнених засобів фіксації.