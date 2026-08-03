Без балаклав, з бодікамерами та без насильства: Рада готує нові правила для ТЦК (документ)

Група народних депутатів підготувала новий законопроєкт №15459, у якому вносять зміни до процесу мобілізації та у роботу територіальних центрів комплектування. Серед іншого, є пункти про те, що військовим терцентрів під час патрулювання заборонено вдягати балаклаву та вимикати бодікамеру. Які нові пропозиції нардепів щодо реформування ТЦК?

Законопроєкт №15459 ініціювали п'ятеро парламентарів фракції "Європейська солідарність", ідеться у картці на порталі Верховної Ради. Народні обранці пояснили, що хотіли б перетворити ТЦК з "силового органу" мобілізації у сервісний центр, який збільшить довіру до держави та зменшить корупційні ризики. Щоб досягнути цієї мети, пропонують запровадити низку правил для військовослужбовців під час проведення мобілізаційних заходів. У документі описали, що можна і що не можна робити військкомам. Крім того, прямо заборонили допускати насильство, погрози та примус.

Реформа ТЦК — деталі

У нормативно-правовому акті про реформу ТЦК пропонують внести зміни у статтю 22 закону про мобілізацію. Серед іншого, чітко описують процес військово-облікових документів:

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громадяни зобов'язані показувати ВОД представникам ТЦК, поліції та прикордонникам;

представники військкоматів, які проводять мобілізаційні заходи, повинні бути призначені наказом начальника;

під час перевірки має відбуватись фото- та відеофіксація усього процесу, крім того, прилади мають працювати у машинах патрулів ТЦК, які везуть мобілізованих. Наголошується, що якщо прилади до фіксації не працюють, то заборонено проводити заходи оповіщення та мобілізації;

військовим ТЦК забороняється застосовувати насильство, погрожувати, пошкоджувати майно, вимагати хабарі, закривати обличчя, проводити перевірку без справних бодікамер. Крім того, заборонено затримувати військовозобов'язаних.

Реформа ТЦК — пропозиції щодо бодікамер у законопроєкті №15459 Фото: Скриншот

Реформа ТЦК — пропозиції щодо насильства та примусу у законопроєкті №15459 Фото: Скриншот

Законопроєкт №15459 подали 27 липня, а тексту документа з'явився на порталі Ради 8 серпня. Найближча сесія українського парламенту, на якому можуть розглянути законопроєкт почнеться 18 серпня.

Зазначимо, раніше Фокус писав про реформування ТЦК, про які повідомляли у червні, за часів попереднього міністра оборони Михайла Федорова. Глава Міноборони тоді анонсував, що будуть зміни процесу мобілізації, але не деталізував, про що ідеться. Тим часом нардепи розповіли про своє бачення реформ. Серед іншого, пропонували розформувати військкомати й замість них створити сервісні центри, які не роздаватимуть повістки. Ще одна ідея парламентарів — провести "інвентаризацію" військовозобов'язаних та долучити до процесу мобілізацію поліцію та органи місцевої влади.

Нагадуємо, 16 липня ексміністр оборони Федоров розповів про помилки, які допустив під час спроби реформувати армію та процес мобілізації.