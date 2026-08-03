Без балаклав, с бодикамерами и без насилия: Рада готовит новые правила для ТЦК (документ)

Группа народных депутатов подготовила новый законопроект №15459, в котором вносятся изменения в процесс мобилизации и в работу территориальных центров комплектования. Среди прочего есть пункты о том, что военным терцентрам во время патрулирования запрещено одевать балаклаву и выключать бодикамеру. Какие новые предложения нардепов по реформированию ТЦК?

Законопроект №15459 инициировали пятерых парламентариев фракции "Европейская солидарность", говорится в карточке на портале Верховной Рады. Народные избранники объяснили, что хотели бы превратить ТЦК из "силового органа" мобилизации в сервисный центр, который увеличит доверие к государству и уменьшит коррупционные риски. Для достижения этой цели предлагают ввести ряд правил для военнослужащих во время проведения мобилизационных мероприятий. В документе описали, что можно и что нельзя делать военкомам. Кроме того, прямо запретили допускать насилие, угрозы и принуждение.

Реформа ТЦК — детали

В нормативно-правовом акте о реформе ТЦК предлагается внести изменения в статью 22 закона о мобилизации. Среди прочего четко описывают процесс проверки военно-учетных документов:

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граждане обязаны показывать ВОД представителям ТЦК, полиции и пограничникам;

представители военкоматов, проводящих мобилизационные мероприятия, должны быть назначены приказом начальника;

во время проверки должна проходить фото- и видеофиксация всего процесса, кроме того, приборы должны работать в машинах патрулей ТЦК, которые везут мобилизованных. Отмечается, что если приборы до фиксации не работают, то запрещено проводить мероприятия по оповещению и мобилизации;

военным ТЦК запрещается применять насилие, угрожать, повреждать имущество, требовать взятки, закрывать лицо, производить проверку без исправных бодикамер. Кроме того, запрещено задерживать военнообязанных.

Реформа ТЦК — предложение по бодикамерам в законопроекте №15459 Фото: Скриншот

Реформа ТЦК — предложения по насилию и принуждению в законопроекте №15459 Фото: Скриншот

Законопроект №15459 был подан 27 июля, а текст документа появился на портале Рады 8 августа. Ближайшая сессия украинского парламента, на котором могут рассмотреть законопроект, начнется 18 августа.

Отметим, ранее Фокус писал о реформировании ТЦК, о которых сообщалось в июне, во времена предыдущего министра обороны Михаила Федорова. Глава Минобороны тогда анонсировал, что будут изменения процесса мобилизации, но не детализировал, о чем идет речь. Тем временем нардепы рассказали о своем видении реформ. Среди прочего предлагали расформировать военкоматы и вместо них создать сервисные центры, которые не будут раздавать повестки. Еще одна идея парламентариев — провести "инвентаризацию" военнообязанных и вовлечь в процесс мобилизацию полицию и органы местной власти.

Напомним, 16 июля эксминистр обороны Федоров рассказал об ошибках, которые допустил при попытке реформировать амию и процесс мобилизации.