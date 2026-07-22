Люди з хворобами потрапляють на полігони: чому оскаржити рішення ВЛК майже неможливо, — Лубінець

Право оскаржити рішення військово-лікарської комісії в Україні існує, однак на практиці скористатися ним після мобілізації майже неможливо. Через це деякі люди із серйозними захворюваннями опиняються на полігонах, а після самовільного залишення частини вже не можуть домогтися повторного медичного огляду через загрозу затримання.

У інтерв'ю журналістці "Новини.LIVE" уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що чинна система оскарження висновків військово-лікарських комісій фактично не працює, а прогалини в законодавстві створюють серйозні проблеми для окремих мобілізованих.

За словами омбудсмена, людина, яку ВЛК визнає придатною або обмежено придатною до військової служби, теоретично має право оскаржити це рішення в обласній або Центральній військово-лікарській комісії. Однак на практиці зробити це одразу після проходження ВЛК майже неможливо. Натомість багато військовослужбовців звертаються до Офісу омбудсмена вже після мобілізації, коли вони фактично перебувають у війську.

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Зокрема, Лубінець навів один із випадків, із яким звернулися до його офісу. За його словами, чоловік мав підтверджене захворювання, однак військово-лікарська комісія визнала його повністю придатним до служби. Після мобілізації його направили на полігон, але через стан здоров'я він не зміг продовжувати службу і самовільно залишив місце її проходження.

Як розповів омбудсмен, у своєму зверненні чоловік не приховував, що втік із полігону. Водночас він просив лише про одне — дозволити йому пройти повторну військово-лікарську комісію в присутності представників Офісу омбудсмена, щоб підтвердити, що причиною його вчинку стало не небажання служити, а стан здоров'я.

"Дайте мені можливість пройти інше ВЛК в присутності працівників Офісу омбудсмена України, щоб ви переконалися, що я не можу служити не через те, що я не хочу, а через те, що у мене є хвороба", — цитує його Лубінець.

Втім, саме тут, за словами Лубінця, виникає головна проблема. Після отримання статусу особи, яка самовільно залишила військову частину (СЗЧ), людина фактично не може легально домогтися нового медичного огляду. Якщо вона звернеться до правоохоронних органів чи медичного закладу, її можуть одразу затримати через перебування в розшуку.

Крім того, омбудсмен наголосив, що така ситуація свідчить про наявність прогалин у чинному законодавстві. Він також звернув увагу, що досі остаточно не врегульовано механізм повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, до проходження служби. За його словами, такі випадки трапляються, однак процедура потребує чіткого правового врегулювання, аби люди, які готові повернутися або прагнуть довести свою непридатність до служби за станом здоров'я, мали можливість зробити це в законний спосіб.

"У нас також є прогалина у питанні СЗЧ. Є випадки, коли люди добровільно повертаються після самовільного залишення військової частини, однак необхідно юридично врегулювати механізм їхнього подальшого оформлення та зарахування до військових частин", — зазначив Лубінець.

Також в інтерв'ю Лубінець розповідав, що середній розмір хабаря за можливість уникнути мобілізації після затримання представниками ТЦК становить близько 5 тисяч доларів. За його словами, в окремих випадках суми можуть сягати 10–15 тисяч доларів.

Крім того, Фокус пояснював, чи має роботодавець право звільнити мобілізованого працівника, який самовільно залишив військову частину. Як зазначалося, зробити це лише через статус СЗЧ не можна.