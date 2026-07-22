Больные люди попадают на полигоны: почему обжаловать решение ВЛК практически невозможно, — Лубинец

Право обжаловать решение военно-медицинской комиссии в Украине существует, однако на практике воспользоваться им после мобилизации практически невозможно. Из-за этого некоторые люди с серьезными заболеваниями оказываются на полигонах, а после самовольного оставления части уже не могут добиться повторного медицинского осмотра из-за угрозы задержания.

В интервью журналистке "Новости.LIVE" уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что действующая система обжалования заключений военно-медицинских комиссий фактически не работает, а пробелы в законодательстве создают серьезные проблемы для отдельных мобилизованных.

По словам омбудсмена, человек, которого ВЛК признает годным или ограниченно годным к военной службе, теоретически имеет право обжаловать это решение в областной или Центральной военно-медицинской комиссии. Однако на практике сделать это сразу после прохождения ВЛК практически невозможно. Вместо этого многие военнослужащие обращаются в Офис омбудсмена уже после мобилизации, когда они фактически находятся в армии.

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В частности, Лубинец привел один из случаев, с которым обратились в его офис. По его словам, у мужчины было подтвержденное заболевание, однако военно-медицинская комиссия признала его полностью годным к службе. После мобилизации его направили на полигон, но из-за состояния здоровья он не смог продолжать службу и самовольно покинул место её прохождения.

Как рассказал омбудсмен, в своём обращении мужчина не скрывал, что сбежал с полигона. В то же время он просил лишь об одном — разрешить ему пройти повторную военно-медицинскую комиссию в присутствии представителей Офиса омбудсмена, чтобы подтвердить, что причиной его поступка стало не нежелание служить, а состояние здоровья.

"Дайте мне возможность пройти повторную медицинскую комиссию в присутствии сотрудников Офиса омбудсмена Украины, чтобы вы убедились, что я не могу служить не потому, что не хочу, а потому, что у меня есть заболевание", — цитирует его Лубинец.

Впрочем, именно здесь, по словам Лубинца, возникает главная проблема. После получения статуса лица, самовольно покинувшего воинскую часть (СЗЧ), человек фактически не может легально добиться нового медицинского осмотра. Если он обратится в правоохранительные органы или медицинское учреждение, его могут сразу задержать из-за нахождения в розыске.

Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о наличии пробелов в действующем законодательстве. Он также обратил внимание на то, что до сих пор окончательно не урегулирован механизм возвращения военнослужащих, самовольно покинувших часть, к прохождению службы. По его словам, такие случаи имеют место, однако процедура требует четкого правового регулирования, чтобы люди, готовые вернуться или стремящиеся доказать свою негодность к службе по состоянию здоровья, имели возможность сделать это законным путем.

"У нас также существует пробел в вопросе самовольного оставления воинской части. Бывают случаи, когда люди добровольно возвращаются после самовольного оставления воинской части, однако необходимо юридически урегулировать механизм их дальнейшего оформления и зачисления в воинские части", — отметил Лубинец.

Кроме того, в интервью Лубинец рассказал, что средний размер взятки за возможность избежать мобилизации после задержания представителями ТЦК составляет около 5 тысяч долларов. По его словам, в отдельных случаях суммы могут достигать 10–15 тысяч долларов.

Кроме того, Фокус разъяснял, имеет ли работодатель право уволить мобилизованного работника, самовольно покинувшего воинскую часть. Как отмечалось, сделать это только на основании статуса "СЗЧ" нельзя.