СОЧ мобилизованного работника: может ли работодатель его уволить

Мобилизованный работник, самовольно оставивший воинскую часть (СОЧ), не может быть уволен работодателем исключительно в связи со своим статусом. Прекратить трудовые отношения можно только по желанию самого работника или по соглашению сторон.

Об этом говорится в материале издания "Судебно-юридическая газета".

Издание поясняет, что закон не запрещает увольнение мобилизованного работника в период чрезвычайного положения, если он сам решил уволиться. Также стороны могут расторгнуть трудовые отношения по взаимному согласию — в таком случае это не считается увольнением по инициативе работодателя.

В то же время работодатель не имеет права самостоятельно уволить мобилизованного работника, даже если тот находится в СОЧ. За ним сохраняются место работы и должность в соответствии со статьей 119 Кодекса законов о труде Украины.

Если работник желает уволиться, он должен подать письменное заявление. По общему правилу об этом необходимо уведомить работодателя за две недели, однако при наличии уважительных причин увольнение может произойти в срок, о котором просит работник. После получения заявления работодатель издает приказ об увольнении.

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В издании также отмечается, что самовольное покидание воинской части не прекращает статус мобилизованного работника и не лишает его трудовых гарантий. Последствия самовольного покидания воинской части определяются военным законодательством, но они не изменяют порядок прекращения трудовых отношений с гражданским работодателем.

Такое же разъяснение было опубликовано на канале "Военно-правовая помощь". Там подчеркнули, что сам факт нахождения в СОЧ не дает работодателю права уволить работника. Кроме того, работодателю запрещено склонять или принуждать мобилизованного работника писать заявление об увольнении, поскольку это может рассматриваться как нарушение трудовых гарантий.

В канале добавили, что трудовые гарантии мобилизованных остаются в силе даже в таких ситуациях, а их нарушение может повлечь за собой юридические последствия для работодателя.

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