СЗЧ мобілізованого працівника: чи може роботодавець його звільнити

Мобілізований працівник, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ), не може бути звільнений роботодавцем лише через свій статус. Припинити трудові відносини можна тільки за бажанням самого працівника або за угодою сторін.

Про це йдеться у матеріалі видання “Судово-юридична газета”.

Видання пояснює, що закон не забороняє звільнення мобілізованого працівника під час особливого періоду, якщо він сам вирішив звільнитися. Також сторони можуть припинити трудові відносини за взаємною згодою — у такому разі це не вважається звільненням з ініціативи роботодавця.

Водночас роботодавець не має права самостійно звільнити мобілізованого працівника, навіть якщо той перебуває у СЗЧ. За ним зберігаються місце роботи та посада відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України.

Якщо працівник хоче звільнитися, він має подати письмову заяву. За загальним правилом про це потрібно попередити роботодавця за два тижні, однак за наявності поважних причин звільнення може відбутися у строк, про який просить працівник. Після отримання заяви роботодавець видає наказ про звільнення.

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У виданні також зазначили, що самовільне залишення військової частини не припиняє статус мобілізованого працівника і не позбавляє його трудових гарантій. Наслідки СЗЧ визначає військове законодавство, але вони не змінюють порядок припинення трудових відносин із цивільним роботодавцем.

Таке ж роз'яснення опублікували у каналі “Військово правова допомога”. Там наголосили, що сам факт перебування у СЗЧ не дає роботодавцю права звільнити працівника. Також роботодавцю заборонено схиляти або примушувати мобілізованого працівника писати заяву на звільнення, адже це може вважатися порушенням трудових гарантій.

У каналі додали, що трудові гарантії мобілізованих залишаються чинними навіть у таких ситуаціях, а їх порушення може мати юридичні наслідки для роботодавця.

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