Перенес инсульт, но "годен": в Полтавской области могли незаконно мобилизовать мужчину, — Лубинец

В Полтавской области проверят обстоятельства мобилизации мужчины, который, по словам его матери, перенес инсульт, страдал тяжелыми хроническими заболеваниями и был снят с воинского учета. Омбудсмен Дмитрий Лубинец требует выяснить, на каких основаниях мужчину признали годным к службе и мобилизовали.

Об этом случае сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram. Более того, его представители уже приступили к проверке и обратились с запросом в Министерство обороны.

В частности, случай, о котором он рассказал в своём посте, был рассмотрен в ходе заседания Временной следственной комиссии, которая на тот момент изучала вопрос соблюдения прав человека в деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки Полтавской области. Именно там к членам комиссии обратилась мать мобилизованного мужчины.

Женщина рассказала, что её сын работал возле собственного дома — косил траву, когда к нему подошли представители ТЦК и СП. По её словам, во время разговора они применили к мужчине физическую силу, после чего доставили его в центр комплектования и мобилизовали.

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Кроме того, мать утверждает, что её сын не подлежал призыву, поскольку был официально снят с воинского учёта, а также имел серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, мужчина перенёс инсульт, страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями и имел другие хронические диагнозы, которые омбудсмен решил не разглашать из этических соображений.

Несмотря на это, как отмечает Лубинец, военно-медицинская комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы.

Помимо устных объяснений, женщина предоставила документы, подтверждающие, что её сына ранее сняли с воинского учёта. Она также заявила, что соответствующий статус отображался в приложении "Резерв+".

После обращения матери представитель омбудсмена в Полтавской области Владислав Носенко взял ситуацию под личный контроль. В то же время представитель Уполномоченного в секторе безопасности и обороны Юрий Ковбаса направил официальный запрос в Министерство обороны.

В своём посте Лубинец написал, что ожидает от министерства обороны официальных разъяснений и документов, которые должны подтвердить, на каких основаниях мужчина проходил военно--медицинскую комиссию, почему изменился его статус в отношении воинского учета, был ли законным призыв во время мобилизации и действительно ли он в настоящее время проходит военную службу.

Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что каждый подобный случай должен подвергаться беспристрастной правовой оценке. По его словам, любые практики принудительной мобилизации, сопровождающиеся возможными нарушениями прав человека, не могут иметь место в государстве, провозглашающем верховенство права.

"Практика так называемой "бусификации", сложившаяся ещё во времена предыдущего руководства МОУ, должна быть окончательно прекращена. Ей нет места в правовом государстве, где высшей ценностью является человек, его жизнь, достоинство и права. Именно поэтому необходимо окончательно отказаться от практик прошлого", — добавил он.

Ранее Дмитрий Лубинец рассказывал, что право на обжалование решения военно-медицинской комиссии в Украине существует, однако после мобилизации воспользоваться им на практике практически невозможно. По его словам, из-за пробелов в законодательстве люди с серьезными заболеваниями могут оказаться на службе, а после самовольного оставления части уже не имеют возможности пройти повторную ВЛК без риска задержания.

Кроме того, Фокус сообщал, что группа народных депутатов зарегистрировала законопроект № 15459, который предлагает изменить правила работы ТЦК и проведения мобилизационных мероприятий. Документ, в частности, предусматривает обязательное использование бодикамер и видеофиксации, а также запрет военнослужащим ТЦК закрывать лицо, применять силу, угрожать или проводить мобилизационные мероприятия без включенных средств фиксации.