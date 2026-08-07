Одесская область — лидер по жалобам на ТЦК: Лубинец высказался о нападении на парня в такси (видео)

После нашумевшего видео с 19-летним парнем в Одессе, которого во время мобилизационных мероприятий, вероятно, облили слезоточивым газом и силой вытолкнули из такси, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил с жестким заявлением. Омбудсмен подчеркнул, что этот случай не единичен, а Одесская область уже стала первой в Украине по количеству жалоб на возможные незаконные действия сотрудников ТЦК и СП.

На своей странице в Telegram он прокомментировал инцидент с 19-летним парнем в Одессе и заявил, что ситуация в регионе свидетельствует о серьезном кризисе доверия к мобилизационной системе.

По его мнению, история с этим парнем лишь в очередной раз привлекла внимание к проблемам, которые накапливались не один год. Он считает, что многочисленные нарушения в ходе мобилизационных мероприятий долгое время оставались без должной реакции. В результате все это создало ощущение безнаказанности и подорвало доверие людей к государственным институтам.

Более того, по словам Лубинца, именно в Одесской области в настоящее время зарегистрировано наибольшее количество обращений в Офис омбудсмена по поводу возможных неправомерных действий сотрудников ТЦК и СП. Так, только с начала 2026 года от жителей области уже поступило 453 обращения — это самый высокий показатель среди всех регионов страны.

Відео дня

В качестве примера он привёл несколько громких случаев, которые в последнее время получили широкую огласку. Прежде всего — видео с 19-летним парнем, которого, по предварительным данным, мужчины в военной форме облили слезоточивым газом и ногами вытолкнули из такси.

Кроме того, омбудсмен упомянул историю мужчины, которого силой задержали прямо на улице, после чего он оказался в реанимации, а также случай с мужчиной с инвалидностью II группы, которого без законных оснований оставили в реестре "Оберег" в качестве военнообязанного. Восстановить свои права он смог только через суд.

И все же эти истории — лишь небольшая часть того, что стало известно общественности. По словам чиновника, немало возможных нарушений так и не получают огласки, поскольку не попадают в объектив камер или не имеют свидетелей.

Кроме того, омбудсмен упомянул недавний случай в Одессе, когда гражданское лицо открыл огонь по сотрудникам ТЦК.

"Это совершенно недопустимо. Но в то же время это тревожный и страшный сигнал: общественная напряженность достигла опасного предела, когда силовой произвол порождает хаос и неконтролируемую агрессию в ответ", — написал он.

Возвращаясь к истории с 19-летним парнем, Лубинец заявил, что во время проведения мобилизационных мероприятий должно быть запрещено скрывать лицо, использовать балаклавы и действовать без опознавательных знаков. По его мнению, мобилизация является необходимым условием обороны страны, однако она не должна сопровождаться насилием, запугиванием или унижением человеческого достоинства.

В заключение омбудсмен подчеркнул, что ситуация требует не отдельных решений, а системных изменений.

Что известно о нападении мужчин в военной форме на молодого человека в такси

Стоит отметить, что накануне в одесских Telegram-каналах было распространено видео, на котором, как утверждается, во время проверки документов мужчины в военной форме применили слезоточивый газ к 19-летнему парню и его девушке, которые находились в такси. На записи видно, как молодой человек просит не бить его, говорит, что ему 19 лет, а также объясняет, что оставил документы и телефон дома, и просит разрешить ему забрать их. После этого парня силой вытаскивают из автомобиля, применяя физическую силу.

В то же время в Одесском областном ТЦК и СП в комментарии изданию "ТСН" заявили, что, по результатам предварительной проверки, их военнослужащие не причастны к этому инциденту. В пресс-службе центра комплектования сообщили, что личность мужчины в военной форме и балаклаве, попавшего на видео, пока не установлена. В связи с этим была назначена служебная проверка, по итогам которой обещают предоставить окончательные выводы.

Ранее Лубинец рассказывал, что в Полтавской области проверяют обстоятельства мобилизации мужчины, который, по словам его матери, был снят с воинского учета, перенес инсульт и страдал рядом тяжелых хронических заболеваний, однако, несмотря на это, был признан годным к службе.

Также Фокус сообщал, что в Смиле Черкасской области в сети появилось видео, на котором мужчины в военной форме, которых автор назвала сотрудниками ТЦК, якобы проникли на территорию частного дома. После резонанса в Черкасском областном ТЦК сообщили, что начали служебную проверку этого инцидента.