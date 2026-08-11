"Незручні факти": представника Лубінця почали переслідувати після викриття порушень у ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що його представника почали переслідувати після викриття низки порушень з боку ТЦК та СП.

Представник обмудсмена у Закарпатській області Андрій Крючков раніше знайшов факти численних порушень з боку працівників ТЦК та СП, після чого опинився під тиском. Про це Лубінець розповів увечері 10 серпня на своїй сторінці у Facebook.

"Я раніше розповідав, як мій представник в Закарпатській області Андрій Крючков викрив численні порушення з боку працівників ТЦК та СП. Але схоже, ці факти виявилися для когось надто незручними. Замість належної реакції на виявлені порушення під тиском опинився той, хто про них заговорив", — повідомив обмудсмен.

Лубінець зазначив, що отримав дані про те, що проти Крючкова хочуть сфабрикувати кримінальне провадження. За його інформацією, за цим стоїть нібито глава ОТЦК та СП.

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"Я отримав інформацію про намір керівника ОТЦК та СП сфабрикувати проти Андрія Крючкова кримінальне провадження — нібито за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань", — розповів Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що в таких діях вбачає ознаки втручання в роботу Уповноваженого та його представника з метою перешкодити виконанню службових обов’язків. Такі дії караються відповідно до статті 344 Кримінального кодексу України.

Посадовець також нагадав про численні кричущі випадки порушень у ТЦК, наголосивши, що Силам оборони України шкодять не ті, хто їх викриває, а ті хто відправляє до лав військових людей, не здатних виконувати службові обов'язки за станом здоров'я. Лубінець пообіцяв, що розслідування можливих порушень під час мобілізації продовжуватиметься, попри спроби подібних перешкоджань процесу.

"Ми не припинимо роботу лише тому, що комусь незручно чути правду. Навпаки — про кожен такий випадок говоритимемо ще голосніше й вимагатимемо відповідальності", — наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, 8 серпня Лубінець розповів, як районний ТЦК у Береговому на Закарпатті позбавляв законних відстрочок чоловіків.

7 серпня Лубінець заявив, Одеська область вже стала першою в Україні за кількістю скарг на можливі незаконні дії працівників ТЦК та СП.