"Треба мобілізуватися всім": блогер Володимир Золкін долучився до ЗСУ та розкрив деталі служби

Блогер і телеведучий Володимир Золкін повідомив, що мобілізувався до Збройних сил України та нині служить у 91-му окремому протитанковому батальйоні. Військовослужбовець уже пройшов базову загальновійськову підготовку та працює оператором у взводі радіоелектронної розвідки на Дніпропетровщині.

Як написав на своїй сторінці у Facebook Володимир Золкін, він оприлюднив допис про "Мальдіви" та показав фотографії, на яких він у військовій формі.

"На Мальдівах чудово. Люди тут прості і політикою цікавляться. Один мені повідомив, що я дуже схожий на того, ну на цього, еммм. Я питаю — на блогера? Він — Так, так, того що з полоненими інтерв’ю! Кажу, я того придурка не дивлюся, і взагалі не знаю як з ними можна розмовляти, стріляти їх треба. Він — але ж схожий, навіть голосом, капєц. Постійно мене з ним плутають", — йдеться в його дописі.

У листуванні з виданням "Детектор медіа" він уточнив, що мобілізувався ще у квітні 2026 року. За словами Золкіна, фотографії у формі він не публікував раніше, оскільки не хотів робити цього до виїзду на бойові позиції.

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На запитання про те, чому він вирішив мобілізуватися, блогер відповів: "Бо треба мобілізуватися всім".

Блогер Володимир Золкін мобілізувався до ЗСУ. Фото: Facebook Блогер Володимир Золкін мобілізувався до ЗСУ. Фото: Facebook

Також Золкін повідомив, що вже завершив базову загальновійськову підготовку. Після цього він почав службу у взводі радіоелектронної розвідки на посаді оператора. Наразі, за його словами, він перебуває на Дніпропетровщині.

Крім того, видання нагадало, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Золкін почав публікувати інтерв’ю з російськими військовополоненими.

Водночас до повідомлення про мобілізацію блогера у березні 2026 року публічно обговорювали його військовий облік та бронювання. Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Золкіна зняли із загального військового обліку та що він перебуває "під протекцією" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Пізніше Железняк розповів, що Золкіна позбавили бронювання в ГУР. Також він заявив, що Бюро економічної безпеки відкрило щодо блогера два кримінальні провадження.

А вже у квітні БЕБ підтвердило виданню "Цензор.НЕТ", що розпочало досудове розслідування щодо Володимира Золкіна після заяв Ярослава Железняка. Йдеться про провадження за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, — та частиною 3 статті 212 ККУ — ухилення від сплати податків.

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