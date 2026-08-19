ТЦК мобілізував ексфутболіста "Шахтаря" та збірної України, — ЗМІ

Колишнього футболіста донецького "Шахтаря", луганської "Зорі" та молодіжної збірної України мобілізували у Львові, повідомляють ЗМІ.

Наразі футболіст відправився до учбового центру для проходження базової загальної військової підготовки. Про це повідомляє Sport.ua.

Видання зазначає, що футболіст "перебував у процесі працевлаштування". Чи планував він підписати контракт з новим клубом — наразі невідомо.

Гравця зупинили на залізничному вокзалі військові ТЦК. Після цього він пройшов ВЛК та був направлений до учбового центру.

Останньою командою Вакули була луганська "Зоря", однак з серпня 2025 року він не брав участі у матчах.

Раніше він виступав за донецький "Шахтар", житомирське "Полісся", а також має у активі виступи у збірній Україні до 21 року.

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Скандали Владислава Вакули

Водночас Вакула неодноразово був фігурантом скандалів. У 2021 році Вакула на своєму "Mercedes" не вписався у поворот і збив дорожній знак. Повідомлялося, що гравець перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Також у травні 2021 року на нього склали протокол за злісну непокору працівникам поліції.

Це ж сталося і в грудні 2023 — Житомирське районне управління поліції ГУПН у Житомирській області склало на гравця протокол щодо порушення статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення – "Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського".

Нагадаємо, раніше блогер і телеведучий Володимир Золкін повідомив, що мобілізувався до Збройних сил України та нині служить у 91-му окремому протитанковому батальйоні.

16 серпня адвокат Микита Чекман повідомив про затримання в Києві митрополита Тульчинського та Брацлавського Сергія і протоієрея Анатолія Вишневого, яких доставили до Дарницького ТЦК.

До цього поліцейські поблизу села Шевченково в Миколаївській області зупинили евакуаційний автомобіль і доставили водія до ТЦК в Миколаєві.