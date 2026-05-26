На Закарпатье ТЦК фиктивно мобилизовали "мертвые души" и военных (фото)

Национальная полиция разоблачила двух должностных лиц районного территориального центра комплектования (ТЦК) Закарпатской области, которые мошенничали с процессом мобилизации. Выяснилось, что фигуранты внесли фиктивные данные на 270 человек, которых якобы призвали. Среди "мобилизованных" — действующие военнослужащие Сил обороны, а также умершие. Какую схему придумали чиновники?

В деле фигурирует начальник районного ТЦК и СП и его заместитель, сообщили на портале Нацполиции. Чиновники вносили данные о мобилизации в систему учета "Оберег", подписывали эти данные собственной электронной подписью, но на самом деле информация была фальшивой. Среди "мобилизованных" таким образом были военнослужащие и умершие. Фигуранты подавали "наверх" списки людей и отчитывались о результатах своей работы. Командование тем временем получало ложные данные об объемах мобилизации и не знало, какая на самом деле ситуация с наполненностью частей, пояснила полиция.

Информация о деле топ-руководителей закарпатского РТЦК появилась 26 мая. Указано, что фигуранты показывали "улучшенные" показатели мобилизационного плана. Начальник военкомата "мобилизовал" 162 человека, а его заместитель — 108. На основе фиктивных данных составляли поименный список призванных на военную службу: люди якобы пошли служить в соответствующие подразделения ВСУ, но на самом деле этого не было. И из-за таких действий командование не видело реальной картины о "состоянии комплектования воинских частей".

"Эти документы использовались для формирования служебной отчетности по выполнению мобилизационных мероприятий", — пояснила пресс-служба Нацполиции.

Фигурантов задержали и установили залог: для начальника РТЦК — 3,9 млн грн, для его заместителя — 3,3 млн грн. Обоим выдвинули подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 3 ст. 362 (несанкционированный доступ к информационным системам) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка документов). Возможное максимальное наказание, если суд признает их вину, — тюрьма на 3-6 лет.

Полиция опубликовала фото с кадрами задержания фигурантов. На одном фото видим, вероятно, начальника РТЦК, который сидит на фоне флагов, на другом — заместителя, которому вручают подозрение.

Проблемы с ТЦК — задержание начальника военкомата на Закарпатье, 26 мая Фото: Нацполиция

Проблемы с ТЦК — задержание заместителя начальника военкомата на Закарпатье, 26 мая Фото: Национальная полиция

Правоохранители не указали, в каком именно районном военкомате Закарпатской области действовали фигуранты: на портале Минобороны указано, что таких подразделений есть 14. На странице Facebook Закарпатского областного ТЦК и СП пока нет информации о задержании.

Проблемы с ТЦК — детали

Отметим, Фокус писал о проблемах с ТЦК, которые произошли в Закарпатской области. Один из инцидентов произошел в поселке Межгорье. Согласно данным журналиста Виталия Глаголы, произошла стычка между военнослужащими и группой людей ромской национальности, которые хотели отбить мобилизованного. Нападавшие пришли под окна 2-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования: люди выламывали двери, пока не прозвучало четыре выстрела.

Напоминаем, в декабре 2025 года СБУ сообщила о проведении обыска у руководителя Закарпатского областного ТЦК: обнаружили крупную сумму в долларах наличными.