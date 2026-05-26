На Закарпатті ТЦК фіктивно мобілізували "мертві душі" та військових (фото)

Національна поліція викрила двох посадовців районного територіального центру комплектування (ТЦК) Закарпатської області, які шахраювали з процесом мобілізації. З'ясувалось, що фігуранти внесли фіктивні дані на 270 осіб, яких начебто призвали. Серед "мобілізованих" — чинні військовослужбовці Сил оборони, і також померлі. Яку оборудку вигадали посадовці?

У справі фігурує начальник районного ТЦК та СП і його заступник, повідомили на порталі Нацполіції. Посадовці вносили дані про мобілізацію у систему обліку "Оберіг", підписували ці дані власним електронним підписом, але насправді інформація була фальшивою. Серед "мобілізованих" у такий спосіб були військовослужбовці та померлі особи. Фігуранти подавали "нагору" списки людей та звітували про результати своєї роботи. Командування тим часом отримувало брехливі дані про обсяги мобілізації та не знало, яка насправді ситуація з наповненістю частин, пояснила поліція.

Інформація про справу топкерівників закарпатського РТЦК з'явилась 26 травня. Вказано, що фігуранти показували "покращені" показники мобілізаційного плану. Начальник військкомату "мобілізував" 162 особи, а його заступник — 108. На основі фіктивних даних складали поіменний список призваних на військову службу: люди начебто пішли служити у відповідні підрозділи ЗСУ, але насправді цього не було. І через такі дії командування не бачило реальної картини про "стан комплектування військових частин".

Відео дня

"Ці документи використовувалися для формування службової звітності щодо виконання мобілізаційних заходів", — пояснила пресслужба Нацполіції.

Фігурантів затримали та встановили заставу: для начальника РТЦК — 3,9 млн грн, для його заступника — 3,3 млн грн. Обом висунули підозру за двома статтями Кримінального кодексу — ч. 3 ст. 362 (несанкціонований доступ до інформаційних систем) та ч. 1 ст. 366 (службова підробка документів). Можливе максимальне покарання, якщо суд визнає їхню провину, — тюрма на 3-6 років.

Поліція опублікувала фото з кадрами затримання фігурантів. На одному фото бачимо, ймовірно, начальника РТЦК, який сидить на тлі прапорів, на іншому — заступника, якому вручають підозру.

Проблеми з ТЦК — затримання начальника військкомату на Закарпатті, 26 травня Фото: Нацполіція

Проблеми з ТЦК — затримання заступника начальника військкомату на Закарпатті, 26 травня Фото: Національна поліція

Правоохоронці не вказали, у якому саме районному військкоматі Закарпатської області діяли фігуранти: на порталі Міноборони вказано, що таких підрозділів є 14. На сторінці Facebook Закарпатського обласного ТЦК та СП поки немає інформації про затримання.

Проблеми з ТЦК — деталі

Зазначимо, Фокус писав про проблеми з ТЦК, які стались у Закарпатській області. Один з інцидентів відбувся у селищі Міжгір’я. Згідно з даними журналіста Віталія Глаголи, сталась сутичка між військовослужбовцями та групою людей ромської національності, які хотіли відбити мобілізованого. Подія сталась під вікнами 2-го відділу Хустського районного територіального центру комплектування: люди виламували двері, поки не пролунало чотири постріли.

Нагадуємо, у грудні 2025 року СБУ повідомила про проведення обшуку у керівника Закарпатського обласного ТЦК: виявили велику суму в доларах готівкою.