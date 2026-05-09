Напад на об'єкт: у Закарпатському ОТЦК прокоментували події в Міжгір'ї

У селищі Міжгір’я Закарпатської області біля приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП сталася сутичка після мобілізації місцевого представника ромської громади. Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 9 травня опублікував офіційний коментар щодо інциденту.

У Закарпатській області стався інцидент біля приміщення 2-го відділу Хустського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Події розгорнулися у селищі Міжгір’я. За даними журналіста Віталія Глаголи, близько 30 людей зібралися біля будівлі ТЦК, намагалися виламати двері та прорватися всередину, після чого пролунали щонайменше чотири постріли.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, співробітники ТЦК відкрили вогонь під час спроби групи людей прорватися до будівлі. Він повідомив, що перед цим працівники ТЦК мобілізували місцевого представника ромської громади.

Закарпатський ОТЦК та СП 9 травня опублікував у Facebook офіційний коментар щодо інциденту. Там заявили, що сталася спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП.

Відео дня

"Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду. Завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито", – повідомили у Закарпатському ОТЦК та СП.

У територіальному центрі комплектування наголосили, що подальшу правову оцінку подіям мають надати правоохоронні органи. Там також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію щодо інциденту.

Нагадаємо, що у Дніпрі під час перевірки документів біля одного з ТЦК невідомі кидали каміння у військовослужбовців. Унаслідок інциденту пошкодили службовий автомобіль, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Раніше ми також інформували, що заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов заявив про збільшення кількості нападів на поліцейських і працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів. За його словами, частина конфліктів виникає через дезінформацію та навмисне нагнітання ситуації у соцмережах.