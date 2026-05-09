Нападение на объект: в Закарпатском ОТЦК прокомментировали события в Межгорье

В поселке Межгорье Закарпатской области возле помещения 2-го отдела Хустского РТЦК и СП произошла стычка после мобилизации местного представителя ромской общины. Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки 9 мая опубликовал официальный комментарий относительно инцидента.

В Закарпатской области произошел инцидент возле помещения 2-го отдела Хустского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. События развернулись в поселке Межгорье. По данным журналиста Виталия Глаголы, около 30 человек собрались возле здания ТЦК, пытались выломать дверь и прорваться внутрь, после чего прозвучали по меньшей мере четыре выстрела.

По информации журналиста Виталия Глаголы, сотрудники ТЦК открыли огонь при попытке группы людей прорваться в здание. Он сообщил, что перед этим работники ТЦК мобилизовали местного представителя ромской общины.

Закарпатский ОТЦК и СП 9 мая опубликовал в Facebook официальный комментарий относительно инцидента. Там заявили, что произошла попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП.

"Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда. Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено", — сообщили в Закарпатском ОТЦК и СП.

В территориальном центре комплектования отметили, что дальнейшую правовую оценку событиям должны предоставить правоохранительные органы. Там также призвали граждан не распространять непроверенную информацию об инциденте.

Напомним, что в Днепре во время проверки документов возле одного из ТЦК неизвестные бросали камни в военнослужащих. В результате инцидента повредили служебный автомобиль, а правоохранители открыли уголовное производство.

Ранее мы также информировали, что заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов заявил об увеличении количества нападений на полицейских и работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий. По его словам, часть конфликтов возникает из-за дезинформации и умышленного нагнетания ситуации в соцсетях.