В Днепре военных ТЦК забросали камнями: мужчину, которого хотели мобилизовать, отпустили

7 мая в Днепре произошло нападение гражданских на военнослужащих ТЦК, которые проводили оповещение. Они пытались "отбить" мужчину, которого проверяли военные.

Во время нападения в военнослужащих начали бросать камнями. Также камни полетели в автомобиль ТЦК. Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК.

В сети также опубликовали видео инцидента.

В ТЦК отметили, что представители полиции и ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению, были вынуждены "остановить свои законные действия по проверке остановленного гражданина, необходимые для обеспечения проведения мобилизации, и покинуть место происшествия".

В ТЦК отметили, что за противоправное вмешательство в работу Вооруженных Сил Украины в особый период предусмотрена строгая уголовная ответственность

Відео дня

"Если в сети появляются видеоматериалы о якобы "злоупотреблениях" или "нарушениях прав" со стороны ТЦК и СП, призываем проверять источники информации. Не доверяйте манипулятивным "вбросам", которые могут быть частью враждебной пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия", — говорится в заявлении.

В то же время на видео заметно, что военные ТЦК положили мужчину на землю и пытались затащить его в автомобиль. Но после того, как гражданские люди начали бросаться камнями, они решили отпустить мужчину и уехать.

Нападения на военных ТЦК — что известно

Нападения на военнослужащих ТЦК случаются постоянно: 5 мая в Одессе, когда военнообязанных доставляли в Одесский мобилизационный центр для прохождения ВВК, движение служебной машине заблокировали два гражданских автомобиля. После этого группа лиц повредила окна автомобиля и распылили газ раздражающего действия внутрь салона служебного авто. В ТЦК заявили, что трое военнообязанных, воспользовавшись ситуацией, скрылись с места происшествия.

Напомним, что 4 мая стало известно, что в Днепре местный житель стрелял в сторону военных ТЦК.

Ранее Фокус писал, что в Ровенской области мужчина, увидев группу оповещения ТЦК и полицейского, якобы открыл по ним огонь из автомата во время проверки документов. В частности, в результате его действий, ранения получили военнослужащий и полицейский. Впоследствии стало известно, что нападавшим был 48-летний военнослужащий — его задержали.

Также сообщалось, что полиция раскрыла статистику нападений на военных ТЦК с 2022 года.

16 апреля мы сообщали, что во Львовской области трое неизвестных совершили нападение на военнослужащих роты охраны Яворовского РТЦК. Двое из трех нападавших были задержаны, еще один находится в розыске.