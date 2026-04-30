Стрельба по военным ТЦК и полицейскому: в Ровненской области задержали мужчину, детали

Следствие установило, что нападавшим был 48-летний военнослужащий. Его задержали. Сейчас мужчине готовится сообщение о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц.

Инцидент произошел 29 апреля около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района Ровненской области. Тогда мужчина открыл огонь по военным территориального центра комплектования и полицейскому, когда те хотели проверить у него документы. С места происшествия он скрылся и скрывался, сообщили в Офисе генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Ровненской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона мужчина был задержан.

Следствие установило все обстоятельства происшествия 29 апреля: мужчина передвигался на велосипеде, он остановился неподалеку служебного автомобиля, в котором находились военнослужащие ТЦК и правоохранитель, достал из сумки предмет, похожий на автоматическое оружие, и совершил несколько очередей выстрелов в направлении авто.

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла. Они были госпитализированы. Еще два человека, которые находились в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получило механические повреждения.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также работника правоохранительного органа в связи с выполнением им служебных обязанностей и дезертирства.

