Стрілянина по військових ТЦК і поліцейському: на Рівненщині затримали чоловіка, деталі

Слідство встановило, що нападником був 48-річний військовослужбовець. Його затримали. Нині чоловікові готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб.

Інцидент трапився 29 квітня близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району Рівненської області. Тоді чоловік відкрив вогонь по військових територіального центру комплектування та поліцейському, коли ті хотіли перевірити в нього документи. З місця події він втік та переховувався, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону чоловіка було затримано.

Слідство встановило всі обставини події 29 квітня: чоловік пересувався на велосипеді, він зупинився неподалік службового автомобіля, у якому перебували військовослужбовці ТЦК та правоохоронець, дістав із сумки предмет, схожий на автоматичну зброю, та здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що сталось у Рівненській області та публікував фото з місця події.

Також повідомлялося, що поліція розкрила статистику нападів на військових ТЦК з 2022 року.