В Одессе напали на автомобиль военных ТЦК: три человека сбежали из буса (видео)

В Одессе произошло нападение гражданских лиц на военнослужащих ТЦК. В центре комплектования заявили о заранее спланированных действиях для уклонения от выполнения воинского долга.

Об инциденте, который произошел сегодня, сообщили на странице Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В то же время в сети уже было опубликовано видео инцидента.

По версии Одесского ТЦК, когда военнообязанных доставляли в Одесский мобилизационный центр для прохождения ВВК, движение служебной машине заблокировали два гражданских автомобиля. После этого группа лиц повредила окна автомобиля и распылили газ раздражающего действия внутрь салона служебного авто.

На видео также видно, что несколько гражданских пытаются разбить машину. Также на место прибыли сотрудники полиции.

В ТЦК заявили, что трое военнообязанных, воспользовавшись ситуацией, скрылись с места происшествия.

"Характер действий нападавших может свидетельствовать о заранее спланированных действиях, совершенных с целью содействия уклонению от выполнения воинского долга группе военнообязанных. Подобные действия могут быть расценены как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины", — отметили в ТЦК.

Руководство центра комплектования обратилось к правоохранителям по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и выполнению противоправных действий.

Нападения на военных ТЦК — что известно

Напомним, что 4 мая стало известно, что в Днепре местный житель стрелял в сторону военных ТЦК.

Ранее Фокус писал, что в Ровенской области мужчина, увидев группу оповещения ТЦК и полицейского, якобы открыл по ним огонь из автомата во время проверки документов. В частности, в результате его действий, ранения получили военнослужащий и полицейский. Впоследствии стало известно, что нападавшим был 48-летний военнослужащий — его задержали.

Также сообщалось, что полиция раскрыла статистику нападений на военных ТЦК с 2022 года.

16 апреля мы сообщали, что во Львовской области трое неизвестных совершили нападение на военнослужащих роты охраны Яворовского РТЦК. Двое из трех нападавших были задержаны, еще один находится в розыске.

Ранее Фокус сообщал о столкновении между женщинами и представителями ТЦК во Львове. Инцидент произошел во время проверки воинского учета и завершился доставкой мужчины в военкомат.

Впоследствии стало известно, что в Раде предлагают ужесточить правила для ТЦК. Законодатели предлагают ввести обязательную идентификацию военнослужащих, введя нагрудные жетоны с индивидуальными номерами.