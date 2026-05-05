В Одесі напали на автомобіль військових ТЦК: троє людей втекло з буса (відео)

В Одесі трапився напад цивільних осіб на військовослужбовців ТЦК. У центрі комплектування заявили про заздалегідь сплановані дії задля ухилення від виконання військового обов'язку.

Про інцидент, який стався сьогодні, повідомили на сторінці Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Водночас у мережі вже було опубліковане відео інциденту.

За версією Одеського ТЦК, коли військовозобов'язаних доставляли до Одеського мобілізаційного центру для проходження ВЛК, рух службовій автівці заблокували два цивільні автомобілі. Після цього група осіб пошкодила вікна автомобіля та розпилили газ подразнювальної дії всередину салону службового авто.

На відео також видно, що декілька цивільних намагаються розбити автівку. Також на місце прибули співробітники поліції.

У ТЦК заявили, що троє військовозобов'язаних, скориставшись ситуацією, втекли з місця події.

"Характер дій нападників може свідчити про заздалегідь сплановані дії, вчинені з метою сприяння ухиленню від виконання військового обов’язку групі військовозобов’язаних. Подібні дії можуть бути розцінені як умисне перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України", — наголосили в ТЦК.

Керівництво центру комплектування звернулося до правоохоронців щодо встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та виконання протиправних дій.

Напади на військових ТЦК — що відомо

Нагадаємо, що 4 травня стало відомо, що в Дніпрі місцевий мешканець стріляв у бік військових ТЦК.

Раніше Фокус писав, що у Рівненській області чоловік, побачивши групу оповіщення ТЦК та поліцейського, нібито відкрив по них вогонь із автомата під час перевірки документів. Зокрма, внаслідок його дій, поранення отримали військовослужбовець і поліцейський. Згодом стало відомо, що нападником був 48-річний військовослужбовець — його затримали.

Також повідомлялося, що поліція розкрила статистику нападів на військових ТЦК з 2022 року.

16 квітня ми повідомляли, що у Львівській області троє невідомих скоїли напад на військовослужбовців роти охорони Яворівського РТЦК. Двох з трьох нападників було затримано, ще один перебуває в розшуку.

Раніше Фокус повідомляв про сутичку між жінками та представниками ТЦК у Львові. Інцидент відбувся під час перевірки військового обліку та завершився доставленням чоловіка до військкомату.

Згодом стало відомо, що в Раді пропонують посилити правила для ТЦК. Законодавці пропонують запровадити обов'язкову ідентифікацію військовослужбовців, запровадивши нагрудні жетони з індивідуальними номерами.