У Дніпрі чоловік стріляв у військових ТЦК: є поранені

У Соборному районі міста Дніпра сталася стрілянина. За версією поліції, місцевий мешканець стріляв у бік військових ТЦК.

Відомо про поранення двох військовослужбовців. Про це повідомила поліція міста Дніпро.

Жодних деталей інциденту, який стався сьогодні, 4 травня, наразі немає.

"За попередньою інформацією, факт мав місце під час заходів оповіщення. Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох військовослужбовців територіального центру комплектування", — повідомили в поліції.

Інформації про те, чи було затримано чоловіка, наразі немає.

Також місцеві канали не публікують жодних фото чи відео стрілянини.

Напади на військових ТЦК — що відомо

Раніше Фокус писав, що у Рівненській області чоловік, побачивши групу оповіщення ТЦК та поліцейського, нібито відкрив по них вогонь із автомата під час перевірки документів. Зокрма, внаслідок його дій, поранення отримали військовослужбовець і поліцейський. Згодом стало відомо, що нападником був 48-річний військовослужбовець — його затримали.

Відео дня

Також повідомлялося, що поліція розкрила статистику нападів на військових ТЦК з 2022 року.

16 квітня ми повідомляли, що у Львівській області троє невідомих скоїли напад на військовослужбовців роти охорони Яворівського РТЦК. Двох з трьох нападників було затримано, ще один перебуває в розшуку.

Раніше Фокус повідомляв про сутичку між жінками та представниками ТЦК у Львові. Інцидент відбувся під час перевірки військового обліку та завершився доставленням чоловіка до військкомату.

Згодом стало відомо, що в Раді пропонують посилити правила для ТЦК. Законодавці пропонують запровадити обов'язкову ідентифікацію військовослужбовців, запровадивши нагрудні жетони з індивідуальними номерами.