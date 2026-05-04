В Днепре мужчина стрелял в военных ТЦК: есть раненые

В Соборном районе города Днепра произошла стрельба. По версии полиции, местный житель стрелял в сторону военных ТЦК.

Известно о ранении двух военнослужащих. Об этом сообщила полиция города Днепр.

Никаких деталей инцидента, который произошел сегодня, 4 мая, пока нет.

"По предварительной информации, факт имел место во время мероприятий оповещения. Местный житель произвел выстрелы в сторону группы оповещения. В результате происшествия травмированы двое военнослужащих территориального центра комплектования", — сообщили в полиции.

Информации о том, был ли задержан мужчина, пока нет.

Также местные каналы не публикуют никаких фото или видео стрельбы.

Нападения на военных ТЦК — что известно

Ранее Фокус писал, что в Ровенской области мужчина, увидев группу оповещения ТЦК и полицейского, якобы открыл по ним огонь из автомата во время проверки документов. В частности, в результате его действий, ранения получили военнослужащий и полицейский. Впоследствии стало известно, что нападавшим был 48-летний военнослужащий — его задержали.

Также сообщалось, что полиция раскрыла статистику нападений на военных ТЦК с 2022 года.

16 апреля мы сообщали, что во Львовской области трое неизвестных совершили нападение на военнослужащих роты охраны Яворовского РТЦК. Двое из трех нападавших были задержаны, еще один находится в розыске.

Ранее Фокус сообщал о столкновении между женщинами и представителями ТЦК во Львове. Инцидент произошел во время проверки воинского учета и завершился доставкой мужчины в военкомат.

Впоследствии стало известно, что в Раде предлагают ужесточить правила для ТЦК. Законодатели предлагают ввести обязательную идентификацию военнослужащих, введя нагрудные жетоны с индивидуальными номерами.