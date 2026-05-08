У Дніпрі військових ТЦК закидали камінням: чоловіка, якого хотіли мобілізувати, відпустили

7 травня у Дніпрі стався напад цивільних на військовослужбовців ТЦК, які проводили оповіщення. Вони намагалися "відбити" чоловіка, якого перевіряли військові.

Під час нападу у військовослужбовців почали кидати камінням. Також каміння полетіло у автомобіль ТЦК. Про це повідомили в Дніпропетровському обласному ТЦК.

У мережі також опублікували відео інциденту.

У ТЦК наголосили, що представники поліції та ТЦК, які проводили заходи з оповіщення, були змушені "зупинити свої законні дії з перевірки зупиненого громадянина, необхідні для забезпечення проведення мобілізації, та покинути місце події".

У ТЦК наголосили, що за протиправне втручання в роботу Збройних Сил України в особливий період передбачена сувора кримінальна відповідальність

"Якщо у мережі з’являються відеоматеріали про нібито "зловживання" чи "порушення прав" з боку ТЦК та СП, закликаємо перевіряти джерела інформації. Не довіряйте маніпулятивним "вкидам", які можуть бути частиною ворожої пропаганди чи використовуватися для інформаційно-психологічного впливу", — йдеться в заяві.

Відео дня

Водночас на відео помітно, що військові ТЦК поклали чоловіка на землю та намагалися затягти його в автомобіль. Але після того, як цивільні люди почали кидатися камінням, вони вирішили відпустити чоловіка та поїхати.

Напади на військових ТЦК — що відомо

Напади на військовослужбовців ТЦК трапляються постійно: 5 травня в Одесі, коли військовозобов'язаних доставляли до Одеського мобілізаційного центру для проходження ВЛК, рух службовій автівці заблокували два цивільні автомобілі. Після цього група осіб пошкодила вікна автомобіля та розпилили газ подразнювальної дії всередину салону службового авто. У ТЦК заявили, що троє військовозобов'язаних, скориставшись ситуацією, втекли з місця події.

Нагадаємо, що 4 травня стало відомо, що в Дніпрі місцевий мешканець стріляв у бік військових ТЦК.

Раніше Фокус писав, що у Рівненській області чоловік, побачивши групу оповіщення ТЦК та поліцейського, нібито відкрив по них вогонь із автомата під час перевірки документів. Зокрма, внаслідок його дій, поранення отримали військовослужбовець і поліцейський. Згодом стало відомо, що нападником був 48-річний військовослужбовець — його затримали.

Також повідомлялося, що поліція розкрила статистику нападів на військових ТЦК з 2022 року.

16 квітня ми повідомляли, що у Львівській області троє невідомих скоїли напад на військовослужбовців роти охорони Яворівського РТЦК. Двох з трьох нападників було затримано, ще один перебуває в розшуку.