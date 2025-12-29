Знайшли 100 тисяч доларів готівкою: у керівника Закарпатського ТЦК пройшли обшуки, — ЗМІ

Служба безпеки України вранці 29 грудня провела обшуки в керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слідчі дії відбуваються на тлі нещодавнього скандалу за участі волонтерки Власти Рейпаші, якій нібито погрожував очільник обласного ТЦК та його заступники.

Обшук проходить через відкрите кримінальне провадження щодо незаконного позбавлення волі громадян України. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на СБУ.

Водночас журналіст Віталій Глагола повідомив, що обшуки провели в керівника Закарпатського обласного ТЦК полковника Андрія Савчука.

За його даними, під час обшуку за місцем проживання Савчука у нього було виявлено приблизно 100 тисяч доларів США готівкою. За попередньою інформацією, ці кошти не були задекларовані. Наразі триває фіксація вилученого та перевірка походження грошей у межах слідчих дій.

В СБУ в коментарі "УП" наголосили, що обшуки є санкціонованими. Більше інформації пообіцяли надати згодом.

​Слідчі дії проводяться на тлі нещодавнього скандалу. Тоді місцева волонтерка Власта Рейпаші заявила про погрози з боку Савчука та його заступників.

Конфлікт виник після розголосу смерті мобілізованого багатодітного батька з діабетом на полігоні. Волонтерка стверджує, що не звинувачувала нікого, а лише публічно звернулася до міської ради, Ужгородського ТЦК та ВСП з проханням посприяти похованню його як військового.

"Погрози переросли у систематичні, з прямими натяками на фізичну розправу над моєю родиною. Розпочався тиск та погрози моєму чоловікові", — написала Рейпаші.

Чоловік волонтерки служив у Силах оборони України та під час російсько-української війни отримав важкі захворювання опорно-рухового апарату, внаслідок чого був переведений до Закарпатського ОТЦК та СП.

"Полковник Андрій Савчук особисто, в присутності підполковника Олександра Бовкуненка і підполковника Геннадія Білого, заявляв, що "прийме міри" щодо мене та мого чоловіка, якщо ще раз таке повториться…. Та щоб чоловік мені це передав! Внаслідок постійного психологічного тиску моєму чоловікові стало різко зле: біль і печіння в грудях та оніміння руки. Йому викликали швидку допомогу прямо на роботі в Закарпатське ОТЦК, однак без належного огляду було заявлено, що він "імітує інфаркт". Фактично це були перші симптоми важкого депресивного стану. Згодом лікарями було встановлено, що він потребує термінової госпіталізації, після звернення в лікарню", — повідомляла жінка.

12 грудня стало відомо, що Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність. Про це повідомляв Віталій Глагола.

"За моєю інформацією, підставою стали корупційна складова та численні скарги на роботу обласного ТЦК. Як повідомляють джерела, наступним кроком може стати рішення командування про звільнення із займаної посади", — написав журналіст.

Нагадаємо, що 9 грудня чоловік, який не бажав перевірки його документів, вдарив військового ТЦК у груди кухонним інструментом.

3 грудня у Львові чоловік вдарив ножем військовослужбовця Юрія Бондаренка, повідомило українське командування. Військового доправили до лікарні й він помер. Інцидент відбувся під час перевірки військово-облікових документів, які нападник не хотів показувати.

На засіданні суду підозрюваний у вбивстві заявив, що нібито чекав на адвоката, коли його почали бити. Крім того він стверджує, що його нібито били "три-чотири працівники у формі", а поліція на це не реагувала.