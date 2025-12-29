Нашли 100 тысяч долларов наличными: у руководителя Закарпатского ТЦК прошли обыски, — СМИ

Служба безопасности Украины утром 29 декабря провела обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Следственные действия происходят на фоне недавнего скандала с участием волонтера Власти Рейпаши, которой якобы угрожал глава областного ТЦК и его заместители.

Обыск проходит из-за открытого уголовного производства относительно незаконного лишения свободы граждан Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на СБУ.

В то же время журналист Виталий Глагола сообщил, что обыски провели у руководителя Закарпатского областного ТЦК полковника Андрея Савчука.

По его данным, во время обыска по месту жительства Савчука у него было обнаружено около 100 тысяч долларов США наличными. По предварительной информации, эти средства не были задекларированы. Сейчас продолжается фиксация изъятого и проверка происхождения денег в рамках следственных действий.

В СБУ в комментарии "УП" отметили, что обыски являются санкционированными. Больше информации пообещали предоставить позже.

Следственные действия проводятся на фоне недавнего скандала. Тогда местный волонтер Власта Рейпаши заявила об угрозах со стороны Савчука и его заместителей.

Конфликт возник после огласки смерти мобилизованного многодетного отца с диабетом на полигоне. Волонтер утверждает, что не обвиняла никого, а лишь публично обратилась в городской совет, Ужгородский ТЦК и ВСП с просьбой посодействовать захоронению его как военного.

"Угрозы переросли в систематические, с прямыми намеками на физическую расправу над моей семьей. Началось давление и угрозы моему мужу", — написала Рейпаши.

Муж волонтерки служил в Силах обороны Украины и во время российско-украинской войны получил тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, в результате чего был переведен в Закарпатский ОТЦК и СП.

"Полковник Андрей Савчук лично, в присутствии подполковника Александра Бовкуненко и подполковника Геннадия Белого, заявлял, что "примет меры" в отношении меня и моего мужа, если еще раз такое повторится.... Да чтобы муж мне это передал! Вследствие постоянного психологического давления моему мужу стало резко плохо: боль и жжение в груди и онемение руки. Ему вызвали скорую помощь прямо на работе в Закарпатское ОТЦК, однако без надлежащего осмотра было заявлено, что он "имитирует инфаркт". Фактически это были первые симптомы тяжелого депрессивного состояния. Впоследствии врачами было установлено, что он нуждается в срочной госпитализации, после обращения в больницу", — сообщала женщина.

12 декабря стало известно, что Андрею Савчуку объявили неполное служебное соответствие. Об этом сообщал Виталий Глагола.

"По моей информации, основанием стали коррупционная составляющая и многочисленные жалобы на работу областного ТЦК. Как сообщают источники, следующим шагом может стать решение командования об увольнении с занимаемой должности", — написал журналист.

Напомним, что 9 декабря мужчина, который не желал проверки его документов, ударил военного ТЦК в грудь кухонным инструментом.

3 декабря во Львове мужчина ударил ножом военнослужащего Юрия Бондаренко, сообщило украинское командование. Военного доставили в больницу и он умер. Инцидент произошел во время проверки военно-учетных документов, которые нападающий не хотел показывать.

На заседании суда подозреваемый в убийстве заявил, что якобы ждал адвоката, когда его начали избивать. Кроме того он утверждает, что его якобы били "три-четыре работника в форме", а полиция на это не реагировала.