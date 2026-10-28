Слепого одессита почти пять суток продержали в ТЦК: чем обернулась незаконная мобилизация

Почти пять суток провел в террториальном центре комплектования и социальной поддержки житель Одессы, которого ранее уже снимали с воинского учета из-за проблем со зрением — в 2020 и 2023 годах.

Однако 14 марта 2026 года люди в военной форме задержали его возле дома, несмотря на то, что тот показал документы, после чего принудительно доставили в ТЦК, где забрали средства связи, не оформили задержание и удерживали почти пять суток, сообщает "Думская". При этом еще 11 февраля этого же года Одесский окружной административный суд признал действия ТЦК по внесению сведений о нарушении правил воинского учета и розыск мужчины противоправными.

Освободить его удалось только после вмешательства адвоката и повторного предоставления медицинских документов.

7 октября 2026 года одессит подал заявление в Государственное бюро расследований о возможных уголовных правонарушениях. Поскольку сведения не были внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), его адвокат подал жалобу в суд на бездействие следователей.

Видео дня

При этом подчеркивается, что следственный судья проверяет факт подачи заявления и факт невнесения сведений в ЕРДР, а вопрос квалификации деяния и наличия состава преступления не является предметом такого рассмотрения.

Фото: Скриншот

19 октября Пересыпский районный суд Одессы частично удовлетворил жалобу, обязав уполномоченных сотрудников ГБР внести в ЕРДР сведения, изложенные в заявлении, и предоставить мужчине выписку из реестра в течение 24 часов после внесения данных.

Напомним, сотрудники ТЦК силой вывели мужчину из дома на Волыни.

Также сообщалось, что в Херсонской области пытались мобилизовать водителя катафалка прямо во время похорон.