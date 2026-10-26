Сотрудники ТЦК силой вывели мужчину из дома на Волыни: полиция расследует возможное похищение

На Волыни представители Камень-Каширского районного ВСК и СП силой забрали мужчину из его дома и против его воли доставили в ВСК. После вмешательства Временной специальной комиссии (ВСК) Верховной Рады полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного лишения свободы.

Инцидент произошел 31 августа. По имеющейся информации, к мужчине применили физическую силу: его посадили в транспортное средство и удерживали против его воли. В тот же день его признали годным к военной службе и призвали в ряды Вооруженных сил, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Луцкий зональный отдел ВСП Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

ТСК направила запрос в Военную службу правопорядка (ВСП). Проверка показала, что у мужчины ранее была отсрочка от призыва, поскольку он осуществлял постоянный уход за лицом, нуждающимся в этом, однако срок действия этой отсрочки истек 1 июля. В то же время в ВСП подчеркнули: отсутствие действующей отсрочки не дает должностным лицам ТЦК права принудительно задерживать человека или незаконно лишать его свободы.

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Луцкий зональный отдел ВСП Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

В результате Луцкий зональный отдел ВСП направил в полицию Волынской области сообщение об уголовном правонарушении по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). В ВСК заявили, что и в дальнейшем будут контролировать ход расследования вплоть до его окончательного завершения.

Напомним, сотрудники ТЦК входят в частные дома и силой забирают мужчин. Омбудсмен сообщает о новых нарушениях, а юристы предупреждают: даже военное положение не отменяет неприкосновенность жилища. "Фокус" выяснил , можно ли не пускать ТЦК в дом, применять силу и как защитить свои права.

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