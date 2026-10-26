Может ли ТЦК проверять ваш телефон на улице: юристы объяснили, где проходит граница закона

При проверке военно-учетных документов на улице или на блокпостах у граждан все чаще возникают конфликты, связанные с личными вещами и гаджетами. Юристы подробно объяснили, в каких случаях проверка смартфона является законной, имеет ли право ТЦК изымать телефон и как правильно вести себя в случае нарушения ваших прав.

Имеют ли право ТЦК и полиция проверять телефон на улице

Сам факт общения с правоохранителями или представителями ТЦК не дает им никакого автоматического права требовать разблокировки смартфона и изучать его содержимое. Статья 31 Конституции Украины четко гарантирует каждому тайну переписки, телефонных разговоров и корреспонденции. В гаджете хранятся личные фотографии, банковские данные, переписка и геолокация, поэтому просматривать их "просто по желанию" силовики не могут, пишет ТСН.

Статья 32 Закона Украины "О Национальной полиции" разрешает проверять документы, а во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны предъявлять военно-учетный документ вместе с паспортом. Однако законная поверхностная проверка вещей предусматривает лишь их визуальный осмотр, а не просмотр мессенджеров, фотогалереи или истории браузера.

Видео дня

Проверка смартфона на блокпосту: где проходит граница закона

На блокпостах силовики уделяют повышенное внимание вопросам национальной безопасности. За несанкционированную фиксацию и распространение данных о передвижениях ВСУ или последствиях обстрелов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 114-2 УК Украины).

Если возникло подозрение в съемке военных объектов, вам могут предложить показать конкретные последние фотографии. Если вы откажетесь, это может стать поводом для задержания, доставки в полицейский участок и процессуального изъятия устройства. Однако даже на блокпосту проверка переписки возможна только с вашего добровольного согласия или в рамках уголовного производства, если телефон признан вещественным доказательством.

Могут ли сотрудники ТЦК изъять телефон или личные вещи?

Представители ТЦК и СП не имеют никаких законных полномочий принудительно изымать смартфоны, документы или другие вещи, а также применять силу или удерживать человека в помещении.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало.

"Такие насильственные действия могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, что, разумеется, повлечет за собой уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП", — сказала она.

В помещении ТЦК могут действовать внутренние правила (например, просьба добровольно оставить устройство на хранение на время пребывания внутри), но это не дает сотрудникам права изымать вещи силой. Отметим также, что административное задержание за нарушение правил воинского учета осуществляет исключительно полиция.

Что делать, если телефон отобрали силой: пошаговая инструкция

Если вас лишили связи или изъяли телефон без соблюдения соответствующих процедур, юристы советуют действовать по следующему алгоритму:

Старайтесь избегать конфликтов и сообщите об этом близким. При первой же возможности сообщите родственникам, где вы находитесь, чтобы они смогли оперативно привлечь адвоката.

Фиксируйте нарушения в документах. Все факты принудительного изъятия имущества или ограничения доступа к правовой помощи фиксируйте в письменной форме в протоколах.

Не подписывайте документы вслепую. Если вы не согласны с тем, что написано в актах или протоколах, обязательно указывайте свои возражения перед подписью.

Привлекайте юридическую помощь и обращайтесь в соответствующие органы. Незаконные действия военнослужащих или полиции следует обжаловать, подавая жалобы в руководство Нацполиции, ГБР, прокуратуру или суд.

Разрешено ли снимать военнослужащих ТЦК на видео?

Во время вручения повесток представители ТЦК и полиции обязаны самостоятельно осуществлять видеофиксацию с помощью бодикамер.

"В таком случае надлежащим подтверждением уведомления военнообязанного является личная подпись о получении повестки и видеозапись ознакомления с ней и/или видеозапись об отказе от её получения", — отмечает адвокат Марина Бекало.

Она добавляет, что если камера была закреплена ненадлежащим образом и запись получилась некачественной, в суде такое доказательство могут признать недопустимым.

Граждане также имеют право снимать действия сотрудников силовых структур на свою камеру, если это делается в целях защиты своих прав.

"Если фото или видео создается с целью зафиксировать правонарушение, превышение служебных полномочий со стороны представителей ТЦК и СП (например, когда они силой похищают человека, оказывают физическое воздействие или наносят телесные повреждения), то такие действия не будут иметь уголовных последствий для того, кто снимает. Главное условие — не распространять эти материалы публично в сети", — пояснила Марина Бекало.

Съемка военной техники, блокпостов или передвижения бойцов с целью публикации в сети является преступлением. Однако снятое видео, на котором запечатлено правонарушение со стороны должностных лиц, можно передать следователю или прокурору в качестве доказательства по уголовному делу.

Напомним, сотрудники ТЦК входят в частные дома и силой забирают мужчин. Омбудсмен сообщает о новых нарушениях, а юристы предупреждают: даже военное положение не отменяет неприкосновенность жилища. "Фокус" выяснил , можно ли не пускать ТЦК в дом, применять силу и как защитить свои права.

Кроме того, пресс-служба ГБР сообщала, что сотрудники ТЦК получили реальные сроки за пытки во время мобилизации.