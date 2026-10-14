Сотрудники ТЦК получили реальные сроки за пытки во время мобилизации: подробности дела

Приморский районный суд Одессы по материалам Государственного бюро расследований признал виновными девять сотрудников районного ТЦК и СП, которые силой удерживали и подвергали пыткам мужчин во время мобилизации. Большинство фигурантов получили реальные сроки заключения — до 7 лет и 1 месяца лишения свободы.

Схему незаконного задержания и удержания граждан в помещениях центра комплектования сотрудники ГБР раскрыли в июне 2026 года. Следователи зафиксировали многочисленные факты жестокого обращения, избиений, запугивания и психологического давления на пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Все девять фигурантов полностью признали свою вину и заключили соглашения с прокурором, которые были утверждены судом, однако это не избавило причастных к пыткам от реального срока. В частности, самый суровый приговор – 7 лет и 1 месяц лишения свободы – получил один из сотрудников за незаконное лишение свободы, пытки и грабеж. Еще трое фигурантов за лишение свободы и пытки приговорены к 7 годам лишения свободы, а двое человек получили по 5 лет и 1 месяцу лишения свободы за незаконное удержание людей.

Видео дня

Сотрудники ТЦК получили реальные сроки за пытки Фото: ГБР

Остальным фигурантам суд назначил более мягкие меры: одного участника приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, а двум назначили по 2 года служебного ограничения. Кроме того, всем четырём осуждённым за пытки запрещено занимать должности в подразделениях ТЦК и СП в течение трёх лет.

В отношении ещё двух сотрудников ТЦК, отказавшихся признать свою вину, судебное разбирательство продолжается отдельно.

Напомним, с каждым годом количество жалоб на нарушения во время мобилизации растет. На данный момент выделена "позорная четверка" областей, откуда поступает наибольшее количество обращений от населения.

Кроме того, заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТрО ВСУ капитан Игорь Швайка сообщил, что в ТЦК появилась подробная инструкция объемом 150 страниц о том, как действовать при призыве военнообязанных на военную службу.