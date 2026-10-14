Працівники ТЦК отримали реальні терміни за катування під час мобілізації: подробиці справи

Приморський районний суд Одеси за матеріалами Державного бюро розслідувань визнав винними дев'ятьох працівників районного ТЦК та СП, які силою утримували та катували чоловіків під час мобілізації. Більшість фігурантів отримали реальні терміни ув'язнення – до 7 років та 1 місяця позбавлення волі.

Схему незаконного затримання та утримання громадян у приміщеннях центру комплектування працівники ДБР викрили у червні 2026 року. Слідчі задокументували численні факти жорстокого поводження, побиття, залякування та психологічного тиску на постраждалих. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Усі дев'ять фігурантів повністю визнали свою провину та уклали угоди з прокурором, які затвердив суд, проте це не звільнило причетних до тортур від реального терміну. Зокрема, найсуворіший вирок – 7 років та 1 місяць позбавлення волі – отримав один із працівників за незаконне позбавлення волі, тортури та грабіж. Ще трьох фігурантів за позбавлення волі та тортури засуджено до 7 років ув'язнення, а двоє людей отримали по 5 років і 1 місяці позбавлення волі за незаконне утримання людей.

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Працівники ТЦК отримали реальні строки за катування Фото: ДБР

Іншим фігурантам суд призначив м'якіші заходи: одного учасника засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком на 2 роки, а двом призначено по 2 роки службового обмеження. Крім того, всім чотирьом засудженим за тортури заборонено обіймати посади у підрозділах ТЦК та СП протягом трьох років.

Щодо ще двох працівників ТЦК, які відмовилися визнати провину, судовий розгляд триває окремо.

Нагадаємо, з кожним роком кількість скарг щодо порушень під час мобілізації зростає. Наразі виділили "ганебну четвірку" областей, де звернень від населення надходить найбільше.

Крім того, заступник начальника 4-го центру рекрутингу ТрО ЗСУ капітан Ігор Швайка розповів, що у ТЦК з'явилася детальна інструкція на 150 сторінок про те, як діяти під час прийняття військовозобов'язаних на військову службу.