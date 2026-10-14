"Кількість звернень зростає": Лубінець назвав області з найбільшою кількістю скарг на ТЦК

З кожним роком кількість скарг щодо порушень під час мобілізації зростає. Наразі можна виділити "ганебну четвірку" областей, де звернень від населення надходить найбільше.

Численні випадки порушень роботи представників ТЦК фіксуються у Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях. Там ситуація зі зверненнями наразі найгірша. Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" 13 жовтня розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

На думку посадовця, ситуація у перелічених областях залежить зокрема від дій обласного керівництва, а також реакції військового командування на виявлені порушення. Як приклад Лубінець назвав Закарпатську область.

"З року в рік ми бачили, що там кількість звернень зростає. Ми це пов’язували з діяльністю особисто керівника обласного ТЦК та СП. Більше того, за матеріалами, в тому числі від нашої інституції, були відкриті кримінальні провадження", — пояснив посадовець.

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Лубінець нагадав, як під час перевірки у 2025 році Служба безпеки України виявила у глави Закарпатського обласного ТЦК велику кількість готівки в іноземній валюті. Тоді посадовця звільнили, проте вже за деякий час поновили на роботі, проте призначили як "тимчасового виконувача обов’язків".

Омбудсмен також заявив, що відповідне рішення на той час ухвалювало чинне тоді керівництво Сухопутних військ ЗСУ. Саме відсутність реакції військового командування на ситуацію спричинило те, що скарги залишаються нез'ясованими, наголосив Лубінець.

Нагадаємо, 10 жовтня заступник начальника 4-го центру рекрутингу ТрО ЗСУ капітан Ігор Швайка заявив, що у ТЦК з'явилася детальна інструкція на 150 сторінок щодо мобілізації.

Також нещодавно у Харкові 74-річна жінка отримала травми через дії ТЦК.