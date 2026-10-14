"Число обращений растет": Лубинец назвал области с наибольшим количеством жалоб на ТЦК

С каждым годом количество жалоб на нарушения в ходе мобилизации растет. На данный момент можно выделить "позорную четверку" областей, откуда поступает наибольшее количество обращений от населения.

Многочисленные случаи нарушений в работе представителей ТЦК фиксируются в Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях. Там ситуация с обращениями сейчас самая плохая. Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" 13 октября рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По мнению чиновника, ситуация в перечисленных областях зависит, в частности, от действий областного руководства, а также от реакции военного командования на выявленные нарушения. В качестве примера Лубинец привел Закарпатскую область.

"Из года в год мы наблюдали, что количество обращений там растет. Мы связывали это с деятельностью лично руководителя областного ТЦК и СП. Более того, на основании материалов, в том числе от нашего учреждения, были возбуждены уголовные дела", — пояснил чиновник.

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Лубинец напомнил, как во время проверки в 2025 году Служба безопасности Украины обнаружила у главы Закарпатского областного ТЦК большую сумму наличных в иностранной валюте. Тогда чиновника уволили, однако уже через некоторое время восстановили на работе, но назначили в качестве "временного исполняющего обязанности".

Омбудсмен также заявил, что соответствующее решение в то время принимало действовавшее тогда руководство Сухопутных войск ВСУ. Именно отсутствие реакции военного командования на ситуацию привело к тому, что жалобы остаются нерасследованными, подчеркнул Лубинец.

Напомним, 10 октября заместитель начальника 4-го центра рекрутинга ТрО ВСУ капитан Игорь Швайка заявил, что в ТЦК появилась подробная инструкция по мобилизации объемом 150 страниц.

Кроме того, недавно в Харькове 74-летняя женщина получила травмы в результате действий ТЦК.