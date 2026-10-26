Чи може ТЦК перевіряти ваш телефон на вулиці: юристи пояснили, де межа закону

Під час перевірки військово-облікових документів на вулиці чи блокпостах у громадян дедалі частіше виникають конфлікти щодо особистих речей та гаджетів. Юристи детально пояснили, у яких випадках перевірка смартфона є законною, чи має право ТЦК вилучати телефон та як правильно поводитися у разі порушення ваших прав.

Чи мають право ТЦК та поліція перевіряти телефон на вулиці

Сам факт спілкування з правоохоронцями чи представниками ТЦК не дає їм жодного автоматичного права вимагати розблокування смартфона та вивчати його вміст. Стаття 31 Конституції України чітко гарантує кожному таємницю листування, телефонних розмов та кореспонденції. У гаджеті зберігаються приватні фото, банківські дані, листування та геопозиція, тому переглядати їх "просто за бажанням" силовики не можуть, пише ТСН.

Стаття 32 Закону України "Про Національну поліцію" дозволяє перевіряти документи, а під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані пред’являти військово-обліковий документ разом із паспортом. Проте законна поверхнева перевірка речей передбачає лише їхній візуальний огляд, а не копання в месенджерах, фотогалереї чи історії браузера.

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Огляд смартфона на блокпості: де межа закону

На блокпостах силовики приділяють підвищену увагу питанням нацбезпеки. За несанкціоновану фіксацію та поширення даних про переміщення ЗСУ чи наслідки обстрілів передбачена кримінальна відповідальність (ст. 114-2 КК України).

Якщо виникла підозра щодо зйомки військових об’єктів, вам можуть запропонувати показати конкретні останні фото. Якщо ви відмовитеся, це може стати приводом для затримання, доправлення до відділку та процесуального вилучення пристрою. Однак навіть на блокпості перевірка листувань можлива лише за вашою добровільною згодою або в межах кримінального провадження, якщо телефон визнано речовим доказом.

Чи можуть представники ТЦК забрати телефон або особисті речі

Представники ТЦК та СП не мають жодних законних повноважень примусово вилучати смартфони, документи чи інші речі, а також застосовувати силу чи утримувати людину в приміщенні.

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало.

"Такі насильницькі дії можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП", — сказала вона.

У приміщенні ТЦК можуть діяти внутрішні правила (наприклад, прохання добровільно залишити пристрій на зберіганні на час перебування всередині), але це не дає працівникам права забирати речі силою. Зазначимо також, що адміністративне затримання за порушення правил військового обліку здійснює виключно поліція.

Що робити, якщо телефон забрали силою: покроковий алгоритм

Якщо вас позбавили зв'язку або вилучили телефон без відповідних процедур, юристи радять діяти за таким алгоритмом:

Уникайте конфліктів та повідомте близьких. За першої можливості дайте знати родичам, де ви перебуваєте, щоб вони змогли оперативно залучити адвоката.

Фіксуйте порушення у документах. Усі факти примусового вилучення майна чи обмеження доступу до правової допомоги письмово зазначайте в протоколах.

Не підписуйте папери наосліп. Якщо ви не згодні з тим, що написано в актах або протоколах, обов'язково вказуйте власні заперечення перед підписом.

Залучайте правову допомогу та звертайтеся до органів. Незаконні дії військовослужбовців чи поліції слід оскаржувати, подаючи скарги до керівництва Нацполіції, ДБР, прокуратури або суду.

Чи дозволено знімати військовослужбовців ТЦК на відео

Під час вручення повісток представники ТЦК та поліції самі зобов'язані вести відеофіксацію на бодікамери.

"У такому разі належним підтвердженням оповіщення військовозобов’язаного є особистий підпис про отримання повістки та відеозапис ознайомлення з нею та/або відеозапис про відмову від її отримання", — зазначає адвокатка Марина Бекало.

Вона додає, що якщо камера була закріплена неналежним чином і запис вийшов неякісним, у суді такий доказ можуть визнати недопустимим.

Громадяни також мають право фіксувати дії силовиків на власну камеру, якщо це робиться для захисту своїх прав.

"Якщо фото чи відео створюється з метою зафіксувати правопорушення, перевищення службових повноважень з боку представників ТЦК та СП (наприклад, коли вони силою викрадають людину, здійснюють фізичний вплив чи наносять тілесні ушкодження), то такі дії не матимуть кримінальних наслідків для того, хто знімає. Головна умова — не розповсюджувати ці матеріали публічно в мережі", — пояснила Марина Бекало.

Зйомка військової техніки, блокпостів чи переміщення бійців із метою оприлюднення в мережі є злочином. Але зняте відео правопорушення з боку посадовців можна передати слідчому або прокурору як доказ у кримінальній справі.

Нагадаємо, співробітники ТЦК заходять до приватних будинків і силою забирають чоловіків. Омбудсмен повідомляє про нові порушення, а юристи попереджають: навіть воєнний стан не скасовує недоторканність житла. Фокус з'ясував, чи можна не пускати ТЦК у дім, застосовувати силу та як захистити свої права.

Крім того, пресслужба ДБР повідомляла, що працівники ТЦК отримали реальні терміни за катування під час мобілізації.