ТЦК силою забрали чоловіка з будинку на Волині: поліція розслідує можливе викрадення

На Волині представники Камінь-Каширського районного ТЦК та СП силоміць забрали чоловіка з його дому й проти волі доставили до ТЦК. Після втручання Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі.

Інцидент стався 31 серпня. За наявною інформацією, до чоловіка застосували фізичну силу: його посадили в транспортний засіб і утримували проти волі. Того ж дня його визнали придатним до військової служби та призвали до лав Збройних сил, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Луцький зональний відділ ВСП Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

ТСК направила запит до Військової служби правопорядку (ВСП). Перевірка показала, що чоловік раніше мав відстрочку від призову, оскільки здійснював постійний догляд за особою, яка цього потребує, проте термін дії цієї відстрочки сплив 1 липня. Водночас у ВСП наголосили: відсутність чинної відстрочки не дає посадовим особам ТЦК права примусово затримувати людину або незаконно позбавляти її волі.

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Луцький зональний відділ ВСП Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

У результаті Луцький зональний відділ ВСП направив до поліції Волинської області повідомлення про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). У ТСК заявили, що й надалі контролюватимуть хід розслідування аж до його остаточного завершення.

Нагадаємо, співробітники ТЦК заходять до приватних будинків і силою забирають чоловіків. Омбудсмен повідомляє про нові порушення, а юристи попереджають: навіть воєнний стан не скасовує недоторканність житла. Фокус з'ясував, чи можна не пускати ТЦК у дім, застосовувати силу та як захистити свої права.

Крім того, юристи детально пояснили, чи має право ТЦК вилучати телефон та як правильно поводитися у разі порушення ваших прав.