Мобілізація жінок та юнаків до 25 років: нардеп розкрив реальні плани Ради (відео)

У Верховній Раді немає законопроєктів щодо зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років або призову жінок, заявив народний депутат. Водночас, справді є ідеї щодо чоловіків старшої вікової групи, для яких можуть зменшити верхню межу. Які плани нардепів щодо змін в системі мобілізації?

Народний депутат партії "Слуга народу" Федір Веніславський в інтерв'ю медіа "Новини Live" спростував побоювання про можливість мобілізації жінок та про зниження мобілізаційного віку. Зі слів парламентаря, на сьогодні обговорюють зниження верхньої межі призову з 60 років до 50-55.

Мобілізація в Україні — Веніславський про призов жінок та молоді див. з 31:50

Нардеп запевнив, що у Раді немає законопроєктів, які б стосувались мобілізації жінок та молоді, і таких ідей не висловлюють ні в Міноборони, ні у Генштабі. З його слів, навіть якщо такі законопроєкти з'являться, їх не приймуть.

"Говорити про те, що в найближчі перспективі будуть якісь зміни мобілізаційного віку, це не відповідає дійсності. Якщо будуть зареєстровані будь-які ініціативи, ймовірність проходження їх через сесійну залу є практично нереальною. Тому очікувати зниження мобілізаційного віку нижче 25 років точно не варто", — сказав Веніславський.

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Втім, є звернення від військових щодо чоловіків старшого віку, які опиняються в армії: таким людям важко впоратись з сучасними армійськими навантаженнями. Тому цілком можливе зменшення верхньої межі, додав нардеп.

"Військовослужбовці віком там від 50, 55, 60 років, за своїми фізичними особливостями не завжди здатні виконувати ті завдання, які потребуються на передній лінії. Тому, я думаю, що поступово ми прийдемо до ситуації щодо зниження верхнього віку мобілізаційного з 60 там до 55 чи до 50", — пояснив Веніславський.

Ще одне питання, яке зачепили в інтерв'ю, стосувалось змін у бронюванні від мобілізації. Нардеп сказав, що наразі іде робота над відповідною постановою кабміну, у якій не буде квот та створять Координаційний штаб для розгляду категорій та лімітів. Комітет ВР з питань нацбезпеки пропонує провести аудит, щоб виявити проблемні точки бронювання.

"Необхідно підходити диференційовано до того, хто може бути заброньований, а хто ні. Є посади, які може посідати й чоловік, і жінка. І жінок з такими професіями в Україні є багато, і вони можуть виконувати фахово такі ж повноваження, тоді як військовозобов'язані перебувають на цих посадах і заброньовані", — пояснив він.

Мобілізація в Україні — що відомо

Зазначимо, 23 жовтня Кабінет міністрів затвердив зміни до мобілізації та системи бронювання, повідомила на порталі уряду та інтернет-ресурсах прем'єр-міністра Сергія Корецького. Серед нововведень — скасування 100-відсоткової броні на підприємствах ОПК та в енергетиці. Ліміт бронювання від мобілізації знизили до 95%: причина — через роздування штату та працевлаштування фейкових робітників.

Нагадуємо, 26 жовтня на порталі Верховної Ради з'явився законопроєкт про продовження мобілізації: який новий дедлайн. Тим часом демограф пояснив, чи можна розв'язати проблеми мобілізації призовом жінок.