В Україні можуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: Зеленський подав законопроєкт до Ради

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.

Відповідні законодавчі ініціативи вже зареєстрували на офіційному вебпорталі Верховної Ради України. Парламентарі отримали на розгляд пакет документів з текстом законопроєкту, постанови та пояснювальну записку з підставами для продовження воєнного стану.

У картці законопроєкту №16182 вказано, що пропозиція Зеленського має надійти на розгляд комітету ВР з нацбезпеки. Потім відбудеться голосування у Верховній Раді. У пояснювальній записці вказано, що продовження воєнного стану "сприятиме вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії Російської Федерації щодо України". Ще один законопроєкт №16183 стосується продовження строків проведення загальної мобілізації.

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Війна РФ проти України — Зеленський із законопроєктом 16182 про воєнний стан Фото: Скриншот

Після прийняття законопроєкту №16182 про воєнний стан у сесійній залі він стає чинним відразу, а №16183 про мобілізацію — після публікації у пресі та з 31 жовтня, вказано у документах. Продовження термінів ще на 90 днів означає, що воєнний стан та мобілізація триватимуть з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

Війна РФ проти України — що відбувається

Попереднє рішення Зеленського та Верховної Ради щодо продовження воєнного стану та мобілізації через війну РФ проти України з'явилось 24 липня 2026 року. Того ж дня стався масований обстріл Києва, і росіян влучили по виставці дронів у Київській області. У виставці брали участь близько 300 людей: стало відомо про загибель п'яти осіб, які у момент удару були на полігоні. Крім того, президент поговорив з американською протрампістською блогеркою Лорою Лумер, у якій заявив, що готовий хоч підписати мирну угоду з РФ, якщо Україна отримає надійні гарантії безпеки.

Тим часом ситуація у жовтні 2026 року: відбулась операція "Вівальді" на Лиманському напрямку, яка дозволила звільнити майже 300 кв. км території, та операція "Велес" на Куп'янському напрямку, коли ЗСУ дали бій ЗС РФ у підземних трубах. Паралельно США обмежили надання Україні розвідданих, які попереджали про балістику, та вимикали термінали Starlink, які використовуйсь на мідлстрайках та на дронах-перехоплювачах. При цьому Трамп зняв частину санкцій на російський дизель, дозволивши Кремлю торгувати на світовому ринку та отримувати гроші для ведення війни. До всього, планують зняти санкції за російського тіньового флоту та частини банківських операцій.

Нагадуємо, 26 жовтня Фокус розповів про чергову заяву президента США, у якій ішлося про користь угоди про дизель з РФ та про майбутні оборудки з Кремлем. Крім того, медіа The Telegraph написало, що російський диктатор Путін в обмін на мирну угоду вимагає вивести війська НАТО на рівень 1997 року.