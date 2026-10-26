"Це було дуже добре": Трамп похвалив РФ за продаж дизелю на світових ринках (відео)

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив угоду по дизелю з РФ, завдяки якій, на його думку, покращилась ситуація на світовому ринку. При цьому глава Білого дому запевнив, що російське дизельне пальне продається не у США, а за кордоном. Яку нову заяву щодо РФ зробив Трамп?

Нові тези Дональда Трампа щодо дизельної угоди з РФ з'явилась 25 жовтня, показали кадри у Telegram-каналі медіа "Дзеркало тижня". Очільник США дав короткі коментарі медіа на летовищі перед посадкою на президентський борт.

"Єдина домовленість, якої ми досягли з Росією — якщо говорити відверто — полягала в тому, що вони вивели на світовий ринок нафту. Вони не дали нафту нам; вони надали її світові. І це було дуже добре", — заявив Трамп.

Американський президент також наголосив, що йому вдалось добитись від Путіна того, що не вдалось добитись його попереднику, Джо Байдену: повернути американського громадянина [Стівена Габбарда]. Посадовець похвалився, що Путін погодився виконати прохання й нічого не попросив взамін. Наприклад, Кремль міг попросити газове родовище на Алясці (родовище "Лукойлу").

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"Я домігся його повернення, просто попросивши про це Володимира Путіна. І я нічого не віддав натомість, бо Путін визнав це прохання цілком розумним. Ці домовленості [про Аляску та "Лукойл"], ймовірно, колись будуть реалізовані. Але ми не дозволимо нафтовій галузі стати заручником ситуації, яка, чесно кажучи, вже давно мала бути врегульована", — сказав президент США.

Угода по дизелю між США та РФ — заява Трампа 25 жовтня

Угода по дизелю між США та РФ — деталі

Зазначимо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про угоду по дизелю між США та РФ. Зі слів Трампа, протягом найближчого тижня Кремль може викинути на світовий ринок 300 тис. тонн пального, а через кілька місяців — 3 млн тонн. Оскільки нафтопродукти РФ перебували під санкціями через напад Путіна на Україну, то Мінфін США видав спеціальний дозвіл на подібну оборудку. Західні аналітики зауважили, що вказані обсяги дизелю не вплинуть на ціну дизелю на американських заправках, бо партії з РФ надто малі. Крім того, основний вплив на ціну на заправках має заблокована Ормузька протока, через яку майже не ходять нафтові танкери після війни США проти Ірану.

Тим часом Білий дім почав скасовувати інші санкції проти РФ. Зокрема, планують видавати спеціальні дозволи танкерам тіньового флоту, які возять російську нафту. На думку чиновників адміністрації Трампа, такий захід зменшить вартість перевезення нафти у світі й це вплине на пальне.

При цьому медіа The Financial Times виявило таємну співпрацю між російською компанією Novatek та американською компанією, яка належить другу Дональда Трампу і яка будує термінал СПГ на Алясці. Журналісти з'ясували, що Novatek інвестувала у будівництво попри санкції США на РФ, сподіваючись на зняття обмежень на власний заблокований термінал в Арктиці.

Нагадуємо, 23 жовтня Дональд Трамп заявив, що накладе гігантські мита на Україну та РФ, якщо вони не завершать війну найближчим часом.