"Подарунок Путіну": США хочуть зняти санкції проти "тіньового флоту" РФ, — Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа шукає можливості зняти частину санкції проти РФ та дозволити роботу танкерам "тіньового флоту". Щоб вільно возити нафту, вони повинні будуть отримати дозвіл безпосередньо в Міністерстві фінансів. Чи відкриється шлях для російської нафти на світовий ринок?

Ініціативна група американських посадовців пропонує легалізувати танкери "тіньового флоту", які потрапили під санкції через перевезення "забороненої" російської нафти, ідеться у матеріалі агентства Reuters. Якщо рішення приймуть, то таким чином зменшать вартість фрахтування кораблів і далі їх можна буде залучити до вивезення нафти з Перської затоки. При цьому зауважується, що не ідеться про продаж підсанкційної нафти РФ чи Ірану, а про ту, на яку США не накладали обмежень.

Медіа отримало інформацію про деталі нового рішення адміністрації Білого дому від неназваного посадовця. Анонімний співрозмовник журналістів пояснив, що ідеться про "можливість послаблення санкцій", а не повне скасування. У матеріалі навели позицію України та сенаторів США щодо такого кроку Трампа: на їхню думку, це стане ще одним "подарунком Путіну" і дозволить й далі фінансувати війну проти українців.

Видео дня

Опитування Трамп уклав угоду з Путіним і висловився проти Зеленського. Про що це, на вашу думку, говорить? Опитування відкрите до Президент США намагається заробити бали перед виборами Трамп допомагає своєму другові Путіну У глави Білого дому помутніння Завтра Трамп про це не згадає Голосувати

Санкції проти РФ — деталі рішення Трампа щодо "тіньового флоту"

Вперше про часткову легалізацію "тіньового флоту" РФ сказав глава Міністерства енергетики США Кріс Райт під час виступу на нафтовому конгресі в Ер-Ріяді. Зі слів Райта, таким чином хочуть знизити фрахт і це, як сподіваються, підійме попит на американську нафту. Тим часом з'явилась оцінка аналітичної компанії Energy Aspects, яка вважає, що внаслідок цього рішення навряд чи впаде вартість фрахтування, але, ймовірно, збільшаться перевезення нафти на Близькому Сході.

Тим часом Reuters написало, що є зв'язок з проблемами американських нафтових компаній та з бажанням Трампа знизити ціни на пальне у США напередодні виборів. З'ясувалось, що у нафтовиків США впали продажі через рекордну вартість фрахту, війну в Ірані та інфляцію, через що покупці звернули увагу на інших постачальників.

Послаблення санкцій проти танкерів, які роками возять російську та венесуельську нафту, "навряд чи додасть значної потужності основного флоту за одну ніч", написало Reuters. Крім того, вартість фрахту навряд чи впаде, оскільки продовжать діяти санкції Британії та Євросоюзу.

Зазначимо, Фокус писав про інцидент з танкером "тіньового флоту" РФ, на який накладено санкції Євросоюзом. Міноборони Франції та президент Емманюель Макрон опублікували кадри взяття під контроль судна, яке везло підсанкційну нафту: діяли спецпризначенці та вертоліт.

Нагадуємо, у серпні 2026 року стало відомо, що РФ, окрім нафтових танкерів, почала шукати кораблі для переведення СПГ. Тим часом у жовтні Трамп уклав угоду по дизелю РФ, щоб США отримали близько 5 млн тонн нафти протягом кількох місяців.