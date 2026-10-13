Франція затримала російський танкер під санкціями: що відомо про операцію Макрона

Франція твердо налаштована протидіяти "тіньовому флоту" в усьому світі та продовжує активно боротися з незаконними перевезеннями пального.

Вранці 13 жовтня військово-морські сили країни перехопили російський танкер поблизу острова Реюньйон через підозру в плаванні під фальшивим прапором. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

За його словами, операція відбулася в Індійському океані, більш ніж за 450 морських миль на південь від Реюньйону. Військово-морські сили затримали нафтовий танкер DF Peak, який підозрюють у плаванні під фальшивим прапором та причетності до незаконного транспортування пального.

Макрон наголосив, що затримання було здійснено в повній відповідності до норм міжнародного морського права. Ці дії є черговим підтвердженням непохитної позиції Парижа щодо дотримання верховенства права та боротьби з усіма формами незаконної торгівлі й контрабанди в усьому світі.

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Судно перебуває під санкціями України, ЄС, США та інших країн.

Нагадаємо, танкер Minerva Zen, якому приписували доставку першої партії російського дизелю до США, насправді привіз добриво. Такий вантаж не суперечить забороні на імпорт російських вуглеводнів, яку Вашингтон запровадив у березні 2022 року: обмеження стосуються нафти й нафтопродуктів, а не агрохімії.

Крім того, цивільне судно з кукурудзою, що належало Туреччині, два російські дрони атакували в нейтральних водах Чорного моря. Загинув капітан, доля ще одного моряка з'ясовується, 11 членів екіпажу врятовано.